娛樂

許光漢退伍 大批粉絲迎接 自覺軍訓成長不少 沉澱再衝事業

【明報專訊】34歲台灣男星許光漢2019年憑主演劇集《想見你》紅遍亞洲，人氣高企；去年8月20日突然低調入伍，令粉絲震驚。經過近一年兵役，許光漢昨日退伍，大批粉絲在門外迎接，當中包括韓國粉絲專誠到台灣。許光漢精神奕奕步出，並接受傳媒訪問，表示過去一年軍旅生活很充實，成長很多，接下來會沉澱一下，再努力工作回饋粉絲。有指許光漢未來工作已排到明年，將投身宣傳10月上映的主演電影《他年她日》。

娛樂組

許光漢去年8月入伍，在公益大使團任替代役，服役期間，還能看到他亮相活動，曾告假出席金馬獎頒獎典禮，以及觀看LE SSERAFIM、周杰倫演唱會，一舉一動備受關注。

許光漢昨午離開南投中興新村的役政署退伍，現場早已聚集不少粉絲迎接，包括從韓國來的粉絲。據台灣傳媒報道，由於預料有粉絲及傳媒到場，許光漢方面事前向傳媒發出採訪邀請通知，呼籲要遵循規範，避免打擾相關人員辦公。

跟店家合照感謝關顧

戴黑色帽及口罩的許光漢，穿黑色Tee及短褲步出，粉絲興奮拍照。他停下接受傳媒訪問，表示這一年軍旅生活的鍛煉、訓練，感到很充實，成長了非常多。許光漢感謝署內和附近居民的照顧，去吃飯時常幫他加菜，內心很溫暖，透露接下來會沉澱一下，好好整理思緒，再努力工作回饋粉絲。他聽到有韓國粉絲前來相當驚訝，說剛收下韓國粉絲的卡片。

許光漢隨後乘車離開，轉往中興新村向照顧他的店家合照致謝，當發現有傳媒拍攝後，他向工作人員示意，工作人員阻擋婉拒採訪。許光漢服役一年人氣不減，有指他的工作已排到明年，年底將拍攝《關於我和鬼變成家人的那件事》班底的新片。他與袁澧林合演的奇幻愛情片《他年她日》10月上映，即將展開宣傳工作。

看《他年她日》劇本忍不住流淚

《他年她日》幕後花絮近日曝光，許光漢稱新片是一部天馬行空，但又貼近真實的電影，「很多事情可以發揮想像力，導演不吝嗇給我們空間去發揮，加上我們的場景都非常厲害，能讓我更身歷其境，去想像這個世界會發生什麼樣的事情」。

許光漢透露第一次讀劇本時在飛機上，「好幾場戲真的會直接流淚，令我印象深刻的是一場葬禮戲，大家開心地唱歌跳舞，而不是悲傷哭泣，這樣的反差很吸引我，覺得一定要把握這劇本，而且當下就對薯仔這個角色，和電影裏的世界有一定的想像」。電影設定「他的一年」只是「她的一天」，讓許光漢體會到時間的重要，「會反思自己有沒有好好珍惜每個當下，應該要像薯仔對安晴（袁澧林飾）一樣，每次見到她都當是最後一次」。

