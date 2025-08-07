鍾嘉欣隔空宣傳手機廣告 林峯爆明年初為《城寨》前傳受訓

林峯月底與鄧麗欣、張繼聰舉行《拉闊音樂會》，之後展開為期約5個月的世界巡迴演唱會，表示希望每站的流程都有點不同，給觀眾驚喜。他透露每場都會跳「椅子舞」，「刻了我名字的專用櫈會隨行。（買重保險？）放心，張櫈好結實。」BIG FOUR成員張衛健、許志安、梁漢文與蘇永康預告在演唱會挑戰「椅子舞」，林峯歡迎挑戰，笑言4子疊住做更佳。

林峯剛與妻女去完旅行，笑言兩個多星期的新加坡和澳洲之旅，照顧5歲女兒辛苦過返工，「與女兒去旅行是一個考驗，不單止要早起，全日陪她耍樂，還要安排她做功課」。他一直想為家庭多添一成員，問到是否3個人去4個人返？林峯稱希望，笑言可能5個都不定。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com