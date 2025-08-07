鍾嘉欣隔空宣傳手機廣告 林峯爆明年初為《城寨》前傳受訓

【明報專訊】「程亮」林峯與「常在心」鍾嘉欣這對經典熒幕情侶，相隔18年，繼早前在林峯演唱會重聚，掀起「回憶殺」，兩人近日合作拍手機廣告；林峯昨日出席發布會，在加拿大的鍾嘉欣透過視像亮相。林峯表示今次是二人18年來首次一起拍廣告，因之前在演唱會合唱引起迴響，勾起大家集體回憶，廣告商覺得有新鮮感。問到情侶檔拍廣告酬勞是否很可觀？林峯不肯透露，稱若大家喜歡他們這對CP，不排除再有其他合作，例如拍電影。有網民提議拍《溏心風暴》電影版，他認為有很多可能，很多題材都適合。會否推薦鍾嘉欣演出《九龍城寨》前傳？林峯說：「要問老闆和導演，以我所知劇本已完成得七七八八，演員將於明年1月初開始接受訓練。」
林峯月底與鄧麗欣、張繼聰舉行《拉闊音樂會》，之後展開為期約5個月的世界巡迴演唱會，表示希望每站的流程都有點不同，給觀眾驚喜。他透露每場都會跳「椅子舞」，「刻了我名字的專用櫈會隨行。（買重保險？）放心，張櫈好結實。」BIG FOUR成員張衛健、許志安、梁漢文與蘇永康預告在演唱會挑戰「椅子舞」，林峯歡迎挑戰，笑言4子疊住做更佳。
林峯剛與妻女去完旅行，笑言兩個多星期的新加坡和澳洲之旅，照顧5歲女兒辛苦過返工，「與女兒去旅行是一個考驗，不單止要早起，全日陪她耍樂，還要安排她做功課」。他一直想為家庭多添一成員，問到是否3個人去4個人返？林峯稱希望，笑言可能5個都不定。
記者：柯美
攝影：鍾偉茵
