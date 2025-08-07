MakerVille魯庭暉離職 金廣誠接任行政總裁

金廣誠2021年加入電訊盈科媒體出任製作部副總裁，在建立蓬勃發展的藝人管理與現場表演業務方面，擔當重要角色。在金廣誠帶領下，團隊製作多個受歡迎及標誌性節目，包括《全民造星》及《膠戰》系列。金廣誠有數十年電視製作、演唱會與現場活動的製作經驗，在新崗位將帶來深厚的專業知識和可為公司持續迅速發展，深信金廣誠的願景將推動公司更上一層樓，加速在娛樂界的發展。

魯庭暉感謝給寶貴機會

消息公布後，魯庭暉表示：「我想多謝PCCW多年來給予我的寶貴機會，讓我能和大家一起創造這段彌足珍貴的歷程。我相信在金生的帶領下，團隊將會繼續取得成功。我期待日後能與公司再有機會一起合作。」金廣城對於接任MakerVille行政總裁說：「我衷心感謝公司的信任，並很榮幸能接任此職位，同大家一齊延續所建立的堅實基礎。憑藉團隊以及一眾藝人的創意、熱情和衝勁，我有信心我們一定能為公司持續創造卓越成績，創造更多打動人心的精彩體驗！」

魯庭暉2014年獲委任為香港電視娛樂有限公司董事、總經理，參與籌辦新的免費電視台ViuTV，在開台後繼續掌管ViuTV電視業務。2022年4月卸任香港電視娛樂有限公司總經理，出任集團旗下另一公司MakerVille行政總裁，專注於內容創作、藝人管理與活動管理。

