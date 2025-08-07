明報新聞網
娛樂

MakerVille魯庭暉離職 金廣誠接任行政總裁

【明報專訊】MakerVille昨日出現高層人事變動，公司向員工發內部信件，公布行政總裁魯庭暉辭任電訊盈科現有職位，MakerVille行政總裁由金廣誠接任。人事變動內部信件表示為了組織架構更契合公司戰略目標及未來發展計劃，MakerVille行政總裁魯庭暉將辭任電訊盈科現有職位，以尋求新的機會。文中提到在過去15年，不論在內容製作、創意開發，以及藝人和活動管理業務各方面，魯庭暉均發揮重要角色，推動公司成功。公司向魯庭暉的貢獻及領導表達衷心感謝，並祝願他未來發展一切順利。未來MakerVille將持續致力為ViuTV提供令人耳目一新、高質素的內容，同時提升藝人管理及現場表演方面的能力，並宣布金廣誠將接替出任MakerVille行政總裁，即時生效。

金廣誠2021年加入電訊盈科媒體出任製作部副總裁，在建立蓬勃發展的藝人管理與現場表演業務方面，擔當重要角色。在金廣誠帶領下，團隊製作多個受歡迎及標誌性節目，包括《全民造星》及《膠戰》系列。金廣誠有數十年電視製作、演唱會與現場活動的製作經驗，在新崗位將帶來深厚的專業知識和可為公司持續迅速發展，深信金廣誠的願景將推動公司更上一層樓，加速在娛樂界的發展。

魯庭暉感謝給寶貴機會

消息公布後，魯庭暉表示：「我想多謝PCCW多年來給予我的寶貴機會，讓我能和大家一起創造這段彌足珍貴的歷程。我相信在金生的帶領下，團隊將會繼續取得成功。我期待日後能與公司再有機會一起合作。」金廣城對於接任MakerVille行政總裁說：「我衷心感謝公司的信任，並很榮幸能接任此職位，同大家一齊延續所建立的堅實基礎。憑藉團隊以及一眾藝人的創意、熱情和衝勁，我有信心我們一定能為公司持續創造卓越成績，創造更多打動人心的精彩體驗！」

魯庭暉2014年獲委任為香港電視娛樂有限公司董事、總經理，參與籌辦新的免費電視台ViuTV，在開台後繼續掌管ViuTV電視業務。2022年4月卸任香港電視娛樂有限公司總經理，出任集團旗下另一公司MakerVille行政總裁，專注於內容創作、藝人管理與活動管理。

娛樂組

