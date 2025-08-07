明報新聞網
娛樂

陳奕迅紀錄片揭壓力爆煲患焦慮症 學善待自己 完成巡唱擬停藥

陳奕迅巡唱期間被情緒病突襲患「焦慮症」：目前仍有吃藥

【明報專訊】陳奕迅演唱會紀錄片《FEAR and DREAMS：NOW is the only reality》前晚於澳門首映，黑雨無阻近7000觀眾到場支持，紀錄片甫開始以陳奕迅在新冠疫情期間被迫取消演唱會，道出藝人的艱辛，常害怕做得不夠好，說錯話被人鬧，有時感迷失。片中他自爆杭州站開始出現精神上問題，情緒病突襲確診焦慮症，因對自己嚴苛產生無形壓力，要食藥控制，待真正休息才能停藥。51歲的陳奕迅覺得現在年紀何必跟人爭拗，和自己鬥氣，希望大家都對自己好一點，不要太執著讓自己辛苦。談到女兒陳康堤加入樂壇，他期待有機會合作，但不知女兒是否願意。

陳奕迅（Eason）與觀眾一同欣賞紀錄片，除分享感受，還選出6名歌迷對談；放映期間，重溫巡迴經歷，他與不少觀眾一同邊哭邊笑。紀錄片歷時7年，橫跨全球逾180場巡迴演出，記錄巡演幕後片段，呈現陳奕迅在光環背後，因無窮無盡的壓力，引發恐懼、焦慮。紀錄片以他在新冠疫情期間被迫取消演唱會開始，說出做藝人的艱辛，常害怕做得不夠好，說錯話被人鬧，有時會迷失，不知應該如何是好，甚至跟歌迷網上隔空聚會時，也感觸落淚。

停藥即無法控制緊張心情

陳奕迅去年在港打網球中暑休克暈倒，下巴撞地致腮骨骨裂縫30多針，片中見他躺在醫院病牀，面上包滿紗布，又自爆於杭州站開始，出現精神上問題，情緒病突襲確診焦慮症。人前大癲大肺的他，背後對自己演出要求非常嚴苛，錯一粒音也會發脾氣，聲帶出現少少問題，會激動到想取消演唱會，亦因這些無形壓力，引發情緒病，他打趣道：「知道自己有精神病後，反問自己，吓？現在才有！」

得知有情緒病後，陳奕迅最初很擔心，有經驗後已明白如何面對，「看了一個很好的醫生，目前仍有吃藥，那些藥沒有多大副作用，不過醫生認為我最好停下來時才停藥。我試過停藥，但身體告訴我不成，明明睡得很好，心情不錯，但無法控制一些莫名而來的緊張，還是決定巡演停了，才停藥」。他透露最大壓力來自覺得自己把聲不夠好，擔心影響演出水準，「以前的我是不害怕，現在唯一解釋，可能年紀大了。準備完成演唱會後，用放假休息的時間跟自己好好相處，跟自己和解，或者可以變回以前那個什麼也不怕的我，還要提醒自己，很多事不由得我們控制，毋須驚慌」。

盼多體諒包容表演失準

陳奕迅稱以往曾有些錯誤想法，「現在覺得51歲了，我會想，何必跟人爭拗、何必跟自己鬥氣，這讓自己太辛苦。人真的沒需要跟自己過不去，假如大家立場不一樣，就由他不一樣。我非常感恩，有這麼多人愛我，拍下這紀錄片，留下一個美好紀錄，將來也可以不斷提醒我，不用再懼怕糾結太多」。看到很多觀眾心痛他落淚，陳奕迅說：「我也是一個人，我只是代大家講出心聲，唱出心聲。這部影片最希望能帶給大家鼓勵，你不是孤單一個，我也跟你一樣。」他希望大家明白，每個舞台上的表演者都不會希望自己演出不好，也沒有人想失場或出現什麼意外，可是有一些事，在不可抗力下，希望外間可多多體諒及包容。

清唱《明年今日》冧觀眾

陳奕迅被問現在最大的dreams是什麼？他想了想答：「希望大家對自己好一點，不要讓自己辛苦，對太多事太執著。dreams就是當你遇上fear時，給你一個選擇，去平衡自己，再勇敢前行。」有觀眾問他會否有一天跟女兒康堤合作？陳奕迅笑說：「其實我一早跟她合作過，2011年專輯《Baby Song》是她彈鋼琴，《盲婚啞嫁》她有唱幾句歌詞。」什麼時候再合作？他笑言：「我期待有這個機會，但她高級過我，不知她願不願意。」完場時陳奕迅見觀眾不肯離開，即席清唱幾句《明年今日》𧨾觀眾開心。之後大會安排1500部無人機，於首映場館外表演，現場以陳奕迅的經典金曲，配合無人機砌出各種他的演唱會造型。

娛樂組

