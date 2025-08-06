明報新聞網
【開箱】《夏日之戀：說我喜歡你3》 青春愛情劇包裝網上商店

【明報專訊】美籍韓裔作家韓珍妮（Jenny Han）小說改編的劇集《夏日之戀：說我喜歡你》（The Summer I Turned Pretty），2022年在影視串流平台Prime Video首播，講述兩兄弟與媽媽好友的女兒青梅竹馬三角戀的故事；第2季2023年上架，上月16日，第3亦是最後一季播出首兩集，預計下月17日結局第11集會上架。Prime Video早前表示，第3季首兩集播出首周，吸引全球2500萬觀眾欣賞，比上季多出約四成觀眾。

三角戀結果待揭盅

《夏日之戀：說我喜歡你》講述Belly跟單親的作家媽媽Laurel及哥哥Steven，每年夏季都會去母親好友Susannah位於海邊小鎮的豪宅度暑假，跟對方的兩名兒子Conrad和Jeremiah青梅竹馬。當Belly慶祝16歲生日，兄弟倆驚覺她已變成亭亭玉立的少女，吸引眾多男生追求。其實Belly自小暗戀Conrad，對方態度卻若即若離；Jeremiah很受女生歡迎，但對Belly情有獨鍾；她最終會選哥哥還是弟弟，成為此劇最大懸念。

經歷了第2季Susannah不敵癌魔病逝，Conrad兄弟力保海邊豪宅不出售，Conrad與Belly分手，後者情歸Jeremiah，以及另一支線：Belly的哥哥Steven與閨密Taylor終確認彼此的感情後，來到第3季，Belly已是大學生，與Jeremiah打得火熱，偶然發現對方春假出外度假時跟女同學發生一夜情，Belly難以接受。同時揭露之前一年，她因意外與Conrad共度聖誕假期，卻向Jeremiah隱瞞。雖然最終Jeremiah與Belly和解，並求婚成功，相信Belly和Conrad還是藕斷絲連，下月播出的結局，將會披露她的終極選擇。另一方面，Steven兄妹的生父John似有機會與Laurel復合。Steven與Taylor卻因誤會面臨分手，前者更因車禍入院。

此劇3季合共26集，大約分三條感情線，包括Belly和Conrad兄弟三角戀、Laurel離婚後的感情生活，以及Steven與Taylor。Susannah逝世後，閨密之情則由Belly與Taylor補上。劇中的離離合合，原因都是重重複複，幸此劇選角出色，全都青春無敵；像演「Belly」的盧拉桐（Lola Tung），演技有待修煉，有華裔血統的她樣貌特別，不是路人甲的平凡臉，也非二號眼三號鼻的整容模型。「Conrad」基斯杜化比恩尼（Christopher Briney）和「Jeremiah」加文卡撒蘭奴（Gavin Casalegno）演戲經驗均有限，但都長得像模特兒，高大俊朗。演Steven的尚戈夫曼（Sean Kaufman）有日本血統，與飾演Taylor的穎恩史賓沙（Rain Spencer）同樣外形亮麗。這些新一代面孔儘管不是著名演員，但《夏日之戀：說我喜歡你》就像廣告特輯，不單每季出現的歌單成為亮點，原著作者韓珍妮自言是Taylor Swift的粉絲，擅寫情歌的她，作品正好配合情節與氣氛，像第3季她的《You're Losing Me》便出現在第1集。另外，Billie Eilish、Ariana Grande及Sabrina Carpenter的歌曲均出現在不同場景。

想看劇同時購物或成真

最近鬧出美化白人基因廣告風波的便服品牌American Eagle，自此劇首季開始跟盧拉桐等主角合作，推出廣告；盧拉桐亦是Coach一條利用持續發展技術生產的副線代言人。此劇播出以來，美媒不時報道有關劇中出現過的產品在哪裏可選購，譬如Jeremiah向Belly求婚的戒指來自品牌Catbird；他們穿著的泳衣及便服由Solid & Striped提供，更有香水、理髮等不同品牌推出限定商品。其實播出此劇的平台Prime Video，母公司正是最大電商亞馬遜，後者便設有此劇的專賣網店。Prime Video有一設定很特別，大部分節目在左方一按可知道屏幕出現的演員是誰，演什麼角色，這都是Netflix、Disney+等平台所欠缺的功能；說不定不久將來，在Prime Video屏幕一按可延伸至角色身上的衫褲鞋物，家具、食品等來自什麼品牌。

