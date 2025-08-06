明報新聞網
娛樂

美農業部破格「驅狼法」 《婚姻故事》吵架聲用作救牲畜

【明報專訊】諾亞鮑伯（Noah Baumbach）執導的《婚姻故事》曾獲奧斯卡6項提名，並為羅拉丹（Laura Dern）帶來最佳女配角殊榮，該片原來還有另一功能，可以驅趕灰狼，保護牲畜。據《華爾街日報》報道，美國農業部利用《婚姻故事》中史嘉麗祖安遜（Scarlett Johansson）和阿當戴華（Adam Driver）扮演感情破裂夫妻的激烈吵架音頻，來驅趕灰狼，保護農場的牲畜。據悉農業部正在俄勒岡州實施名「驅狼法」的技術，透過配備熱感應攝錄鏡頭的無人機偵測狼群，並用擴音器播放爆竹、槍、搖滾樂（例如AC/DC 的《Thunderstruck》）及《婚姻故事》夫妻吵架等各種聲浪，農業部官員表示，「需要讓狼知道，人類是危險的」。據悉這策略奏效，狼殺牛數量大幅下降，狼群曾在20天內殺害11頭牛，部署無人機後的85天，僅兩牛遭狼群攻擊。

另外，諾亞鮑伯執導新片《影星傑凱利》（Jay Kelly），由《盜海豪情》佐治古尼（George Clooney）伙拍羅拉丹及《球場古惑仔》阿當辛迪拿（Adam Sandler）主演，入圍角逐月底揭幕的威尼斯影展主競賽單元，將於11月14日在美國部分戲院上映，12月5日於影視串流平台Netflix上架。《影》片近日開始宣傳，佐治接受《Vanity Fair》訪問，又公開了部分劇照。

佐治古尼自嘲年紀大

《影星傑凱利》講述佐治古尼扮演60多歲的知名影星，到意大利一個電影節領榮譽獎期間，審視自己的人生， 羅拉丹和阿當辛迪拿分別扮演他的發言人及經理人。佐治受訪時表示，很喜歡《影》片劇本，也很喜歡諾亞鮑伯這名導演，但知道後者以拍很多take而聞名，自言已63歲（去年），不能（一幕戲）拍50次。佐治稱像他這樣的年紀，身處的位置，「要找到像這樣的角色並不容易」；他自言若無法接受自己的年紀，就該退出演藝行業。對於「只演自己」的批評，佐治說現在很難拍到像《逃獄三王》的喜劇，然後又接到《敵對同謀》和《油激暗戰》等電影，「我不在乎。你試過演自己嗎？那很難的」。

另外，佐治古尼又力挺片中拍檔阿當辛迪拿是真摯的好演員，「我經常提醒劇組不要把他只當成是搞笑的諧星，他其實是很出色的演員」。佐治稱也許阿當拍喜劇最賺錢，但當他演出《未成大器》等電影時，也在提醒大家，「他不止是一個出色的搞笑藝人」。

