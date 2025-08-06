明報新聞網
娛樂

去年被指拒與兒子生母結婚 韓媒：鄭雨盛已娶圈外女友

【明報專訊】《12.12：首爾之春》52歲影帝鄭雨盛，去年11月被踢爆有私生子，孩子母親是35歲模特兒文佳庇，但雙方未有結婚。據韓媒報道，鄭雨盛已註冊結婚，但妻子並非文佳庇，而是交往多年的圈外女友。鄭雨盛所屬事務所Artist Company未有否認，僅稱對於藝人私生活，難以發表任何回應。

文：蘇珮欣

韓媒《My Daily》昨報道，被譽為韓國演藝界「鑽石王老五」的鄭雨盛，結束單身生活，成為「人夫」。報道引述鄭雨盛身邊知情人士透露，他近日與交往多年的圈外女友註冊結婚，並沒有舉行婚禮，只將喜訊告知親友。

報道指鄭雨盛在事業或私生活感到困難時，女方一直從旁支持，二人經歷許多風雨及快樂日子。據悉鄭雨盛很擔心婚事掀起輿論，會否為妻子帶來傷害。報道又指，鄭雨盛與圈外女友交往10多年，與《魷魚遊戲》李政宰及其女友兼三星電子副會長李在鎔前妻林世玲，經常聚會。對於鄭雨盛的婚訊，他所屬的事務所Artist Company稱由於是藝人私生活，難以發表任何回應，希望外界別過度揣測。

去年11月，鄭雨盛被踢爆未婚當爸，孩子生母為35歲模特兒文佳庇，但雙方未有計劃結婚，當時盛傳女方逼婚不成。去年的報道指鄭雨盛有交往多年的圈外女友，其後再被爆搭上年輕女子，疑似「一腳踏三船」，惹來爭議，導致鄭雨盛形象下滑。他最初以「私生活」為由拒絕回應，其後在青龍電影頒獎禮首度開腔，「讓所有關愛和期待我的人擔心與失望，為此感到抱歉，我會接受所有指摘。身為父親，我會肩負起對兒子的責任」。有韓媒引述律師意見，根據法院制定的養育費計算表，若每月收入超過1200萬韓圜（約6.7萬港元），鄭雨盛每月至少要支付養育費220萬韓圜（約1.2萬港元）給女方。

新劇《韓國製造》將首播

鄭雨盛被爆成為未婚爸爸後，雖然鮮有現身公開場合，但一直忙於伙拍《愛的迫降》玄彬拍攝影視串流平台Disney+新劇《韓國製造》；後者以韓國動盪不安的1970年代為背景，講述渴望財富和權力的白冀兌（玄彬飾），與檢察官張健榮（鄭雨盛飾）衝突不斷，並捲入改變他們未來的事件，預計今年下半年首播。

相關字詞﹕韓星 韓國製造 結婚 文佳庇 鄭雨盛

