【娛樂場】《無名指》演棄病女父母 郭富城梁詠琪認難投入

《無名指》講述壁球冠軍球手鄧叔彥（郭富城飾）與妻子楊靜嫻（梁詠琪飾），因女兒出生不久便患上通常活不過兩歲的罕見肌肉萎縮症，只好暫時放棄一切照顧幼女。運動事業被耽誤的鄧叔彥，加上太太抵受不住壓力而選擇離家出走，令他一蹶不振，開始逃避和自暴自棄。女兒鄧辭（許恩怡飾）彷彿成了遺孤，由嫲嫲孫友梅（鮑起靜飾）獨力照顧，奇蹟地活到18歲。鄧辭天性樂觀，沒有因病而自卑，正為應考公開試努力，直至孫友梅的身體變差，鄧叔彥不得不回家重新擔起父親責任。一對分隔10多年、形同陌路人的父女，怎克服彼此之間的矛盾和怨懟，重建親情？

郭富城說服自己當衰老竇

孔令政透過所認識的肌肉萎縮症的朋友，以及家中有長期病患的長輩，蒐集資料，找來《白日之下》與《哪一天我們會紅》的編劇李卓風一起鑽研《無名指》劇本，力求拍一部電影真實反映肌肉萎縮症病患與照顧者所面對的問題，亦藉鄧辭這個樂天積極的角色來鼓勵自己面對逆境。電影海報中，郭富城和許恩怡飾演的父女在路上一前一後，表達他們因關係疏離，這麼近那麼遠。

郭富城飾演因女兒罹患重病，受不了壓力而崩潰的父親，怨懟及罪惡感交集的複雜心理狀態，育有兩女的他演繹上感到好高難度，「我一直尋找方法投入角色，跟導演開過很多次會研究，很難想像一個爸爸會不理自己的女兒，很不負責任，和我本身的想法差太多，要花好多力氣說服自己，用了很長時間才能投入演出」。他為詮釋過氣運動明星，從髮型和穿著都下了一番工夫設計，化身落魄爸爸。

梁詠琪稱角色展現人性脆弱面

梁詠琪育有一女，表示每次演出想到要拋棄女兒就覺得心很痛，「這個角色和我的價值觀差太多，拍攝那幾天，我睡前都會不停想到我是個很不稱職的媽媽，居然不要自己的女兒，覺得自己很壞，回到現實生活時，都要提醒自己要趕快抽離」。她覺得戲中母親的角色很真實展現人性的脆弱面，不怕被觀眾討厭，「媽媽也有自己的苦衷，看完電影大家應該就會比較理解她的想法」。許恩怡再次挑戰高難度角色，「可以和那麼多厲害的前輩一起演戲，真的是很棒的經驗，而且角色的個性很堅強，充滿生命力，真的很吸引我」。

《無名指》8月22日上映