娛樂

新歌分享中女愛情覺悟 「戀愛腦」江若琳自爆鬧交曾嗌跳車

江若琳稱靚仔與否都可以是渣男 跟Oscar拍拖時鬧交瀕分手邊緣

【明報專訊】37歲江若琳（Elanne）相隔10年推出情歌《流著淚寫句號》，想分享中女在愛情路上的覺悟，自爆少女時是「戀愛腦」，試過在車上鬧完交話要跳車，又曾雨中奔跑以為好浪漫，以及改變自己遷就對方；婚前跟老公蕭唯展（Oscar）如MV中鬧交鬧到瀕臨分手，至今成為人母才醒覺少女時的幼稚，又大讚蕭唯展是對的人。江若琳對於當年被指介入前老闆林小明婚姻的緋聞，稱遭誤會大呼冤枉，形容跟舊東家的官司有和平結局，感到釋懷沒有怨恨。

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

江若琳表示新歌請來Dear Jane結他手翁厚樑（Howie）作曲，因為失戀時，都是聽Dear Jane的「死人冧樓」慘烈情歌，相信對方一定會寫到這份情緒出來。她邀得好友張繼聰當MV男主角合演情侶，透露落實後，禁蕭唯展監場，「決定找張繼聰，立即叫老公到時不要出現，因為老公睇住我和第二個談情說愛會好尷尬，我會很不自然，張繼聰亦打畀我老公，話兄弟到時唔好嚟，件事會好尷尬，因為真係太熟」。

江若琳表示想和張繼聰合作已久，但苦無機會，既然要找個很有演技的男演員，便「自肥」瞞着公司先斬後奏，「其實我很薄皮，很怕碌人情卡，未問張繼聰之前，先問他的老婆謝安琪意見，佢話咁熟有咩好尷尬，給了我勇氣。我覺得張繼聰演技好好，一定做到，膽粗粗問佢，沒想過他第一時間便答應，完全沒有問題，好感動」。

婚前「膽生毛」 為人母變細膽

江若琳稱MV中情侶鬧交對白真實，與蕭唯展拍拖時也經常有類似對話，「到現在我叫老公湊仔，佢都話『唔使返工咩』，又話我個世界永遠沒有他，剩係得個仔，我承認係真嘅」。結婚8年，她稱已很少和丈夫鬧交，不過二人拍拖時真的試過鬧到差點分手，「因為我好鍾意玩高危刺激活動，同老公性格相反，他很安全，什麼都驚，我就什麼都不怕，簡直『膽生毛』。試過8號風球剛除下即刻去潛水，丈夫叫我不要去，我死都要去，送我去時見到海面仍很大浪，就好嬲，覺得我為咗玩完全罔顧生命，但我覺得佢抹煞了我的興趣，唯有話以後唔潛」。

江若琳表示決定跟一個人一起，有些事情要犧牲，「這是唯一一次鬧交鬧到好大鑊，老公很煩，經常給我看潛水意外新聞，令到我現在都變得好怕事。確實婚後有了家庭會變得細膽，因為不再是自己一個，要留番條命照顧家人，到有小朋友才發覺老公是對的，若要我睇住個仔打風都去潛水，我諗我會癲」。

憶年輕錯愛 要生要死好轟烈

復出第3首歌以情歌分享愛情覺悟，37歲江若琳表示相隔10年再出情歌，因為少女時期出過很多少女情懷的情歌，到現在還有人講細個失戀聽《錯愛》、《傷情路》這些慘情歌，發覺復出後沒有分享自己的愛情經歷、波折及傷痛，曾遇過不對的人，最終才能與蕭唯展開花結果，到了現在這個年齡、階段和狀態，是時候與大家分享過往的愛情世界，為她這個年齡層的人出一首情歌，講述由少女到中女對愛情的一些覺悟，回想婚前的戀愛經驗都是互相傷害，均未能開花結果，且非常撇脫，永遠再見不是朋友，「20多歲時都會有刻骨銘心的愛情，經常以為自己是MV女主角，會在車上鬧完交話要跳車，要生要死好轟烈，又會在雨中奔跑以為好浪漫，現在回想覺得好幼稚，少女時的愛情即使父母反對或不喜歡，都會表現得很瘋癲，會改變自己遷就對方，長大後發覺對的人是不需要改變自己，唔夾就唔夾，老公絕對是對的人」。

否認是「外貌協會」 前度屬才華型

江若琳過往緋聞不絕，承認曾受緋聞影響令追求者卻步，她強調過往被寫出來的緋聞都是假的，「因而影響追求者誤會，以為我是『外貌協會』，只喜歡靚仔，不過我所有前度的類型都不是靚仔，偏向有才華，後來發現不管有沒有才華，都可以是渣男，所以決定揀靚仔，我覺得老公都幾靚仔和有才華！所以奉勸小女生，靚仔都可以好好，唔靚仔也不代表專一」。

問到最受影響的緋聞是否被指介入前老闆林小明婚姻？她說：「這件事簡直不屑一提，亦已還我清白，其實當年被冤枉得很慘烈，經歷了官司後，相信大家都知道真相。」江若琳與前公司因合約糾紛對簿公堂10年，很開心去年官司最後有一個很和平的結局，回想所有事，留下的只有感恩，「覺得無論好與壞，因為經歷了這場災劫，才令我擁有現在的家庭，已沒有怨恨，非常釋懷。官司後和對方真的沒有見過面，會否有機會合作真的是後話」。

