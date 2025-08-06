G-Dragon香港騷尾場飛炒至12萬 展覽會限量發售韓國周邊商品

除演唱會，還有藝術展《G-DRAGON MEDIA EXHIBITION：Übermensch》香港站，將於8月15日至9月7日於尖沙嘴海港城登場。GD今年3月推出第三張概念專輯《Übermensch》，並舉行同名的媒體藝術展，成為粉絲打卡熱點，又開啟全球巡展。展覽以高端技術與媒體藝術打造，結合虛擬實境（VR）、3D立體動態圖像及即時浮空投影（Hologram）等。

觀眾可透過VR技術，沉浸式體驗GD最新單曲《TAKE ME》的演出，粉絲猶如置身於偶像為他們打造的一對一專屬舞台現場。展覽又運用多台5G Hologram浮空投影裝置，播放《TAKE ME》與《IBELONGIIU》表演影像，熒幕邊框僅兩公分，營造出極致真實感覺。香港展區特別採用雙面LED屏幕打造長廊，結合音效達至雙重感官體驗；場內更會限量發售來自韓國原廠進口的周邊商品。

娛樂組