娛樂

G-Dragon香港騷尾場飛炒至12萬 展覽會限量發售韓國周邊商品

【明報專訊】韓國男團BigBang隊長G-Dragon（GD）世界巡迴演唱會香港站8月8至10日假亞博舉行，一票難求，日前警方公布接獲GD演唱會門票騙案的相關案件近30宗，總損失額逾61萬元，有單一個案損失逾18萬元。有門票交易平台顯示最低價799元飛，炒價逾4000元；尾場票價更高，有顯示「VVIP」區域、包貴賓通行證，叫價5位數字，部分叫價五六萬元，其中「癲價」近12萬元。

除演唱會，還有藝術展《G-DRAGON MEDIA EXHIBITION：Übermensch》香港站，將於8月15日至9月7日於尖沙嘴海港城登場。GD今年3月推出第三張概念專輯《Übermensch》，並舉行同名的媒體藝術展，成為粉絲打卡熱點，又開啟全球巡展。展覽以高端技術與媒體藝術打造，結合虛擬實境（VR）、3D立體動態圖像及即時浮空投影（Hologram）等。

觀眾可透過VR技術，沉浸式體驗GD最新單曲《TAKE ME》的演出，粉絲猶如置身於偶像為他們打造的一對一專屬舞台現場。展覽又運用多台5G Hologram浮空投影裝置，播放《TAKE ME》與《IBELONGIIU》表演影像，熒幕邊框僅兩公分，營造出極致真實感覺。香港展區特別採用雙面LED屏幕打造長廊，結合音效達至雙重感官體驗；場內更會限量發售來自韓國原廠進口的周邊商品。

娛樂組

