張敬軒黑雨目擊好人好事 楊卓娜徒步回家險被冲跌

楊卓娜經歷「疲於奔命的12小時」，透露被黑雨折騰，5日凌晨駕車遇馬路浸塞，棄車徒步回家時差點被水冲跌，搞到早上要租車到機場，辦理登機手續時發現忘記帶護照，家傭運送護照途中，遇上交通阻滯，令她錯過航班，幸得航空公司職員協助，轉搭下一班飛機匯合家人。她寫道：「無端端賺了幾個鐘頭me time，經一事長一智，下次真的要小心。」

余德承則一肚氣，裝修不久的豪宅出現漏水情况，牆身起泡，他向有關方面查詢大廈外牆浸漏問題，卻得不到回覆，只留下大堆維修問號。

郭偉亮如常出街遛狗

郭偉亮在暴雨下仍出街遛狗，遇上馬路水浸變小溪，愛犬被駛過的汽車濺濕身，郭偉亮細細聲跟愛犬說：「返去啦。」每逢落雨都被網民召喚的「黃雨KOL」馬浚偉，上任新城廣播行政總裁後不忘關心手足，他在社交平台發文，叮囑同事顧及個人安全，不要冒險回公司，可用電話緊密聯繫，獲網友留言大讚他是好老細，體恤員工。

記者：鍾一虹