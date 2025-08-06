姜卓文否認扮單身追關嘉敏 網紅CoCo稱緋聞困擾不開心

記者：林祖傑

《女神配對計劃》播出以來掀起不少熱話，關嘉敏、葉蒨文、羅毓儀、李芷晴和梁敏巧早前相約追求者聚會，關嘉敏為姜大衛兒子姜卓文送上生日驚喜，除準備蛋糕還獻吻，令曖昧氣氛升溫，網民睇好二人能修成正果。不過昨日有雜誌報道姜卓文年初與居於加拿大的性感網紅Coco拍拖，疑扮單身參加《女神配對計劃》。

姜卓文稱與Coco沒親密行為

姜卓文昨日於社交平台發文，稱起牀後發現一段有關自己的新聞，特此澄清，強調與Coco從沒有拍拖，亦沒有扮單身參加節目，「首先，我想說明我與Coco的關係。數年前，我們在網上相識，發現彼此性格相投，開始在網上交談。那段期間，我在事業上面臨迷惘，Coco曾給予鼓勵，勸我不要放棄。然而，由於她居住在加拿大，而我在香港，我們從未在現實中見面，僅為網友。今年年初，我結束了之前的一段感情；2月時，Coco因工作來港，我們相約見面。雙方確互有好感，也交換過一些甜言蜜語，亦曾數次約會，但關係尚未發展至正式男女朋友階段，亦無任何過分親密的行為。其中一次約會是在3月初前往博覽館參觀畫展，我們手牽手並拍攝了幾張照片留念。她離開香港後，我們的聯繫逐漸減少，最後亦冇再聯絡。我謹此聲明，在決定參加《女神配對計劃》之前，本人完全處於單身狀態，沒有女朋友，亦沒有其他追求對象」。

Coco上雜誌封面受寵若驚

身在加拿大的Coco亦急於在當地凌晨為不實報道透過短訊回應，「我真的受寵若驚，需要少少時間冷靜，別人的事我真的不知道很多，和他（姜卓文）本身是認識了很久的朋友，我現在是單身，亦不知他拍節目，沒想過會上雜誌封面，這報道對我都有少少影響，朋友都不停問我究竟發生什麼事？不是單身的嗎？所以我都嚇親」。她稱和姜卓文於6年前認識，一直都是好朋友，她亦一直很支持對方做的所有事，「我依然會支持他，但真的被嚇親，之後都會遠離他，他拍節目的事，我係咩都唔知，加上我在外國長大，中文不是特別好，所以對節目內容不太清楚，總之這緋聞令我好唔開心，只想努力工作」。

關嘉敏拒透露是否選姜卓文

關嘉敏表示看報道才得知此事，表明不會親自詢問姜卓文，免打擾對方處理這件事。問到會否因為報道懷疑姜卓文人格及誠信大打折扣？她力撐姜卓文說：「其實我都唔知個事實係點樣，只證實到這幾個月拍攝期間和他相處，他的為人好真誠，亦相信節目組揀人全部都身家清白，一定是單身，事前已問過所有參賽者的背景，因為都想我們5名女神真的可以拍到拖。」至於姜卓文是否繼續在她選擇之列，以及仍給予對方機會？關嘉敏表示簽了保密協議不能透露，只說節目結局已拍攝完成，盼觀眾拭目以待。

爆喊測試參賽者 關嘉敏預被鬧

另外，《女神配對計劃》新一集預告關嘉敏接到「神秘任務」，要扮收到愛犬出事消息，考驗同組男士反應，關嘉敏爆喊，演技十足，有網民留言不敢相信女人，她在社交平台留言：「鬧啦，鬧啦，繼續鬧啦，我準備好啦！」關嘉敏稱不是嬲，亦預計節目組會給予難題挑戰，「令我最意外是預告一出，感覺到我的小狗很幸運，很多人問我的狗有沒有事，好愛惜我的小狗，這方面令我很開心，但同時搞到我勁內疚，唔敢覆。亦見到很多網民話測試男士好玩唔玩玩呢啲，我又何嘗唔係咁諗，已經做定心理準備，估計下集出街實畀人鬧，我預咗，唯有接受啦，來都來了！」