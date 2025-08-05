【開箱】《幸福的婚姻》阿部貞夫閃婚 老婆松隆子變殺人疑犯

懸案貫穿全劇

《幸福的婚姻》由視帝視后級的阿部貞夫及松隆子合演，可說今季日劇中陣容最強勁；加上此劇是二人自2015年《再見金錢，前往貧困村》後相隔10年再次扮演夫妻，備受外界關注。《幸》劇暫時播出3集，阿部貞夫與松隆子的夫妻關係是全劇重點，描述貫徹獨身主義「50年」的律師原田幸太郎（阿部貞夫飾）一直喜歡獨處，直到在醫院偶遇美術科老師鈴木涅盧拉（松隆子飾），二人一見鍾情並閃婚。婚後幸太郎搬到涅盧拉的寓所居住，與她的家人成為鄰居，幸太郎的生活亦出現大大小小變化。刑警黑川龍司（杉野遙亮飾）突然出現，表示正重啟調查涅盧拉男友15年前的死亡案件，她更成為嫌疑犯。婚後才得悉此事的幸太郎非常苦惱，夫妻關係面臨嚴峻考驗，並逐步揭開案件真相。

《幸福的婚姻》由《你家是我的事》大石靜編劇，後者擅長撰寫愛情劇及兩性關係；劇中幸太郎與涅盧拉看似完美夫妻，透過15年前的懸案，探討夫妻之間的信任問題。幸太郎與涅盧拉「高齡」閃婚，面對問題時會更加成熟，還是跟年輕人一樣「說分就分」？他們能否共渡難關？成為此劇的追看點。

此劇加入懸疑元素，並且是貫穿全劇的主線，講述涅盧拉與布勢夕人（玉置玲央飾）於大學時期相識，涅盧拉被對方的繪畫才華吸引，其後二人交往，甚至談婚論嫁。布勢夕人卻遇到創作瓶頸，人生跌至谷底，並要求涅盧拉與他一起自殺，二人爭執糾纏下，涅盧拉跌倒暈低，醒來時布勢夕人已死去。涅盧拉對於案發經過一直供稱不記得，故警方懷疑她是兇手，但因無證據才將案件列為意外。黑川龍司突然出現並堅持重啟調查，來歷與動機至今不明，僅表示對這宗15年前的案件一直耿耿於懷。有觀眾指該角色年紀最多30出頭，15年前還未成年，究竟與案件有何關係，也是此劇的追看點。

男女主角設定有趣

《幸福的婚姻》優點在於男女主角背景及個性設定有趣；幸太郎原本任職檢察官，後來開設律師事務所，因轟動全日本案件讓被告脫罪而聲名大噪，開始經常亮相電視節目，深受觀眾喜愛。他能語善辯、出口成章，跟涅盧拉不善辭令、個性內向，形成很大對比。涅盧拉古怪又陰森，因為其母喜歡宮澤賢治的《銀河鐵道之夜》，於是用書中角色為女兒命名。涅盧拉家境不錯，與父親、弟弟和叔叔住在同一棟公寓，但她不常表達情感，幾乎沒有笑容，充滿神秘感。幸太郎第一眼看到涅盧拉時，即形容她是「女神」。

阿部貞夫與松隆子扮演夫妻，火花十足。松隆子的角色充滿神秘感，但不時有搞笑場面，如首集講述二人婚後，松隆子早上起牀，因腿部髖關節麻痹所以一拐一拐，阿部貞夫見狀心想「昨晚我沒有玩花式呀」，場面搞笑。松隆子的睡姿也有笑點，每晚以不同姿勢「夾實」阿部貞夫。劇中還有「彩蛋」，如幸太郎以律師身分出席朝日電視台晨間節目；扮演涅盧拉胞弟鈴木李歐的板垣李光人，劇中任職造型師，並替現實中的同門男團超特急設計服裝，讓粉絲會心微笑。