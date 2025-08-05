3新片夾擊 《神奇4俠：英雄第一步》蟬聯票房冠軍

明報新聞網
【明報專訊】美國上周共3部新片上映，分別是動畫《壞蛋聯盟2》，《救參96小時》里安納遜（Liam Neeson）轉型拍喜劇《神探零零甩》，還有《非常盜》戴夫法蘭高（Dave Franco）與其妻兼《奪命狂呼4》女星雅莉森貝兒（Alison Brie）合演的恐怖片《長相黐守》，結果3片均不敵《神奇4俠：英雄第一步》，後者第2個周末票房雖然比首周下跌超過六成，但依然以4000萬美元（約3.1億港元）蟬聯冠軍，美國累收1.98億美元（約15.4億港元），全球票房3.68億美元（約28.7億港元）。《壞蛋聯盟2》首周末3天收2200萬美元，位列亞軍；《神探零零甩》則以1700萬美元佔第3位。《長相黐守》比《神》《壞》兩片早兩日開畫，首周末5天收1085萬美元，位列第5。

另一方面，《沙灘拯救隊》彭美拉安德遜（Pamela Anderson）與里安納遜合演《神探零零甩》傳出緋聞，前者五度離婚，里安則喪妻16年至今未再娶；彭美拉上周五在社交平台公開兩人宣傳期間拍攝的合照，提醒大家《神》片上映，吸引大批圈中好友如女歌手Patti Smith、《罪惡城》謝茜嘉艾芭（Jessica Alba）等狂派心；就連里安的兒子Daniel及亡妻娜塔莎李察遜（Natasha Richardson）的胞妹祖莉（Joely Richardson），也在帖文下留拍掌及心心表情符號，足證大家都支持他們成為一對。

