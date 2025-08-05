3新片夾擊 《神奇4俠：英雄第一步》蟬聯票房冠軍

另一方面，《沙灘拯救隊》彭美拉安德遜（Pamela Anderson）與里安納遜合演《神探零零甩》傳出緋聞，前者五度離婚，里安則喪妻16年至今未再娶；彭美拉上周五在社交平台公開兩人宣傳期間拍攝的合照，提醒大家《神》片上映，吸引大批圈中好友如女歌手Patti Smith、《罪惡城》謝茜嘉艾芭（Jessica Alba）等狂派心；就連里安的兒子Daniel及亡妻娜塔莎李察遜（Natasha Richardson）的胞妹祖莉（Joely Richardson），也在帖文下留拍掌及心心表情符號，足證大家都支持他們成為一對。