《鬼滅之刃無限城篇》票房破9億 日本最賣座電影第10位

【明報專訊】日本人氣動畫電影《鬼滅之刃無限城篇》分成三部曲上映，首部曲上月18日在日本開畫，香港本月14日公映；據報截至前日（3日），上映17天，累計1255.8萬人次入場，進帳176.3億日圓（約9.3億港元），取代2003年《跳躍大搜查線2：封鎖彩虹橋》173.5億日圓成績，成為日本史上最賣座電影第10位。電影公司感謝粉絲無懼酷熱天氣到戲院捧場。有日媒預測《鬼滅之刃無限城篇》最快本周中破200億日圓（約10.6億港元）大關。首部曲「第一章：猗窩座再襲」講述鬼殺隊成員竈門炭治郎、我妻善逸及嘴平伊之助集訓期間，反派鬼舞辻無慘現身鬼殺隊的產屋敷宅邸。眼見主公身陷險境，炭治郎及一眾「柱」高手趕赴營救，卻被推落神秘空間「無限城」，正邪展開終極大戰。
《城巿獵人》鈴木亮平擔正的《劇場版TOKYO MER流動急症室~南海任務》本月1日開畫，首周末3日收9.1億日圓（約4800萬港元），觀看人次67.5萬，刷新上集同期7.9億日圓（約4200萬港元）成績，並且成為日本今年度最高開畫紀錄非動畫電影。
另一方面，《聽見兩個世界》吉澤亮與《正體：真面目》橫濱流星合演的《國寶》，截至前日上映59日，共604萬觀看人次，累收逾85億日圓（約4.5億港元），暫時是今年日本最賣座非動畫電影。