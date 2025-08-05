明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

《鬼滅之刃無限城篇》票房破9億 日本最賣座電影第10位

【明報專訊】日本人氣動畫電影《鬼滅之刃無限城篇》分成三部曲上映，首部曲上月18日在日本開畫，香港本月14日公映；據報截至前日（3日），上映17天，累計1255.8萬人次入場，進帳176.3億日圓（約9.3億港元），取代2003年《跳躍大搜查線2：封鎖彩虹橋》173.5億日圓成績，成為日本史上最賣座電影第10位。電影公司感謝粉絲無懼酷熱天氣到戲院捧場。有日媒預測《鬼滅之刃無限城篇》最快本周中破200億日圓（約10.6億港元）大關。首部曲「第一章：猗窩座再襲」講述鬼殺隊成員竈門炭治郎、我妻善逸及嘴平伊之助集訓期間，反派鬼舞辻無慘現身鬼殺隊的產屋敷宅邸。眼見主公身陷險境，炭治郎及一眾「柱」高手趕赴營救，卻被推落神秘空間「無限城」，正邪展開終極大戰。

《城巿獵人》鈴木亮平擔正的《劇場版TOKYO MER流動急症室~南海任務》本月1日開畫，首周末3日收9.1億日圓（約4800萬港元），觀看人次67.5萬，刷新上集同期7.9億日圓（約4200萬港元）成績，並且成為日本今年度最高開畫紀錄非動畫電影。

另一方面，《聽見兩個世界》吉澤亮與《正體：真面目》橫濱流星合演的《國寶》，截至前日上映59日，共604萬觀看人次，累收逾85億日圓（約4.5億港元），暫時是今年日本最賣座非動畫電影。

文：蘇珮欣

相關字詞﹕電影票房 日本動畫電影 鬼滅之刃無限城篇

上 / 下一篇新聞