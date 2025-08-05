明報新聞網
娛樂

特朗普讚黨友薛妮牛仔褲廣告 美化白人基因風波後首露面宣傳新片

【明報專訊】《真的狠愛你》薛妮史維尼（Sydney Sweeney）早前拍美國服裝品牌American Eagle（AE）廣告，一度刺激該品牌股價飈升，但被指美化白人基因，同時受到各方批評，以共和黨為首的政府官員，包括副總統萬斯等先後開腔力撐薛妮與AE廣告，昨輪到總統特朗普大讚該廣告，稱很高興知道薛妮是共和黨員。廣告風波發酵逾一星期，薛妮前日首度露面，宣傳月中在美國上映的新片《Americana》。

薛妮史維尼以一頭金髮、豐滿身形與形象性感見稱，AE的新牛仔褲廣告，也充分發揮其優點；片段中標語寫：「Sydney Sweeney has great jeans（薛妮史維尼擁有好的牛仔褲）」，被指大玩牛仔褲（jeans）與基因（genes）諧音，意指她有良好基因；廣告片曝光後引發熱烈討論，有網民認為該廣告美化白人基因，甚至聯想到1930年代的納粹黨；亦有網民表示這廣告令人不想再光顧AE。據報AE過去的行銷策略強調欣賞並接納自己的身體，起用大尺碼、多元族裔模特兒，今次改由走性感路線的薛妮擔正，不少人跌破眼鏡，帶來話題的同時，也招來「物化女性」的批評。

AE本月初在社交平台發文反駁，稱「薛妮史維尼擁有好的牛仔褲」標語一直只與牛仔褲有關，「我們會繼續歌頌每人如何以自己與自信方式穿我們的牛仔褲。穿上好的牛仔褲就所有人都好看」。另一方面，亦有不少人為AE及薛妮辯護，副總統萬斯便乘機攻擊民主黨，「他們的策略似乎是要把覺得薛妮史維尼有吸引力的人都是納粹」；又指薛妮只是美國典型漂亮女孩在拍普通的牛仔褲廣告，「他們卻把事情弄得非常失控」。共和黨參議員克魯茲矛頭指向「瘋狂左派」，「竟然反對美女了」；白宮通訊總監張振熙則批評這是「取消文化失控」。自AE廣告風波後， 《新聞周刊》與多家媒體查閱選民登記紀錄，薛妮史維尼被揭露去年6月在佛羅里達州登記為共和黨員。昨日有記者在賓夕法尼亞州艾倫敦問及總統特朗普如何看AE的廣告及薛妮，他表示很喜歡她的廣告，「你會驚訝有多少人是共和黨人，我原本不知道的，但很高興你告訴我；如果她是共和黨人，那我覺得她的廣告fantastic（極好）」。

射擊片段瘋傳

另一方面，薛妮史維尼前日在廣告風波後首度露面，出席新片《Americana》洛杉磯首映禮，同場還有片中拍檔：女歌手Halsey及《赤色大箭男》西蒙歷斯（Simon Rex），該片還有《暗黑信使》保羅和達賀沙（Paul Walter Hauser）及《醫人當自強》艾力丹尼（Eric Dane）參演，《Americana》兩年前在SXSW電影節首映，但不知何故等了兩年才正式開畫，而且由原定本月22日的映期提前到15日。至昨晚截稿前暫未有薛妮回應廣告風波的報道，但一段她參與射擊的片段在網上瘋傳；標題「薛妮是否曾參軍？」的片段中，她以9秒多時間完成一輪射擊，而且命中率高，相信會再惹來熱議。

相關字詞﹕特朗普 牛仔褲廣告 薛妮史維尼

