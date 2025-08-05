明報新聞網
娛樂

【娛樂場】「畫說人生：《過年》（2024）」 楊凡畫家黃永玉暢談藝術經

【明報專訊】已故國寶級藝術大師黃永玉與導演楊凡1970年代結緣，多年來楊凡為黃永玉拍攝了千百幀人物照，一直希望將黃永玉的大師形象烙印於電影中。2012年龍年除夕前3日，黃永玉在女兒黑妮陪同下，在畫室萬荷堂與楊凡暢談人生，細訴時代變遷、創作靈感、人性善惡、友情溫暖，以至生老病死等無所不談。

12年後，楊凡以這些珍貴光影片段組成紀錄片《過年》（2024），前日（3日）在香港電影資料館首映，並舉辦「畫說人生：《過年》（2024）」活動，更成為「中華文化節2025」節目之一。除放映會，電影資料館一樓大堂還有「畫說人生：《過年》（2024）珍藏照片展」，觀眾可免費入場，出品《過年》的「花生映社」提供由楊凡為黃永玉拍攝的珍貴照片，呈現彌足珍貴的光影時刻，展期由8月3日至9月1日。

黃永玉「不設防」參與拍攝

黃永玉是中國國寶級畫家和作家，足迹遍大江南北，他的畫作，奔放、慧黠，擷取西方元素，同時具中國水墨畫的靈動氣韻，在當代藝術界享有崇高地位。1980年中國第一枚生肖郵票「猴票」，原圖由黃永玉繪畫。楊凡透露1970年代在內地首次看到黃永玉的展覽，被他作品的生命力吸引，積極找機會認識對方而成為朋友。2012年，他向黃永玉提出一直想拍一部有關他的紀錄片，就在過年時拍幾天，獲黃永玉答應。

3天拍成《過年》的全部內容，楊凡要求執行導演李逸峰不要打燈，沒有set咪，一切來得自然，黃永玉「不設防」參與，並跟楊凡互動。

楊凡形容《過年》不單是一部回憶錄，觀眾透過黃永玉的生命軌迹，理解藝術如何與歷史交織，回看人生的經歷與情感流動。李逸峰認為觀眾不需要看完黃永玉的畫或楊凡的電影才能進場看《過年》，可以看了這部戲後，再去了解黃永玉背後所代表的中國文化。

反應熱烈 9月加特別場

4場放映會反應熱烈，門票全部售罄，每場皆設映後談，分別有楊凡和執行導演李逸峰任講者。張艾嘉、林建明與導演文念中前日出席首映捧場，由於只得4場未能滿足觀眾要求，楊凡在社交平台透露9月有特別場安排，今次錯過的觀眾可密切留意。

「畫說人生：《過年》（2024）」

地點：香港電影資料館

時間：8月3日、17日、23日及30日

相關字詞﹕李逸峰 楊凡 黃永玉 過年

