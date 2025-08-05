食麵直播轟公司 趙露思帶挈麵店生意增

「銀河酷娛」就趙露思指控發聲明否認違約行為，稱「始終以藝人意願為先」並提出跟她溝通協商解決。趙露思隨後連環發文還擊，提到知道打官司是非常長久的事，「也許我約滿都還沒打完，再加上作風和惡心的背後小動作，我會被熬死，我已經花了快10年的青春在這裏，不想跟這些人再糾纏10年，每活一天我都珍惜」。趙露思跟經理人之戰，有網民對她表示支持，亦有網民質疑趙露思利用輿論壓力以達成解約目的，指她應通過法律途徑解決問題。趙露思回應：「說的話做的事，一定會有反噬的。」

趙露思前日下午在一間麵店直播跟粉絲互動而意外牽「趙露思效應」，內地傳媒報道趙露思在麵店邊食麵邊直播回應粉絲有關合約風波，有粉絲到她幫襯的麵店打卡，帶挈麵店生意額增，麵店老闆透露平日平均只有30多筆訂單，趙露思直播後，半天已有80張訂單，店面增加了桌椅，店外更現人龍。

娛樂組