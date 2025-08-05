處女個唱變喊包 雲浩影穿黑絲跳辣身舞

自覺有很多進步空間

雲浩影首晚獻唱《你在我不遠處》時，見全場觀眾的「手機星海」，感動得掩面哭泣，拭淚後繼續唱，高呼：「我好愛你哋呀！」前晚她向觀眾預告自己不會再哭，不過唱到最後一首歌《別畏高》時失守，全場觀眾站起來高舉打氣手幅，雲浩影忍不住熱淚盈眶，「我唔捨得你哋，可唔可以下次再見呀？」最後鞠躬和飛吻謝幕。

雲浩影開心完成兩場騷，覺得還有很多進步空間，「好開心見到台下觀眾，每一張開心的臉孔，合照時每一個同我講鼓勵說話，甚至有人話第一次睇演唱會就畀咗我。呢啲對於我都係好珍貴嘅moment，好似電影《香港四徑大步走》裏面有分『完成者』和『生還者』，覺得我𠵱家係『生還者』，向『完成者』努力，希望將來更多機會和實戰經驗，到時會有『雲浩影3.0』送畀大家」。

娛樂組

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com