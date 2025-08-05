明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

處女個唱變喊包 雲浩影穿黑絲跳辣身舞

雲浩影首開個唱感動落淚 吊帶短裙配黑絲跳辣身舞

【明報專訊】雲浩影（Cloud）完成在旺角麥花臣場館舉行的兩場《Finding Cloud 雲浩影演唱會2025》，雲浩影男友T-Ma（馬敬恆）在台下打氣，還有家人與老闆林建岳、馮允謙和黃淑蔓等到場支持。雲浩影在演唱會自彈自唱散發仙氣，自言性格內向朋友不多，連生日會也未搞過，音樂讓她認識大家，演唱會似party一齊玩好開心。她隨後換上吊帶短裙配黑絲襪，大騷美腿唱《I Love You 3000》，並與男舞蹈員跳辣身舞，全場哄動。雲浩影對觀眾笑說：「係咪好正呢？係咪比噚晚更加正呢？因為今晚爹哋無嚟睇！」

自覺有很多進步空間

雲浩影首晚獻唱《你在我不遠處》時，見全場觀眾的「手機星海」，感動得掩面哭泣，拭淚後繼續唱，高呼：「我好愛你哋呀！」前晚她向觀眾預告自己不會再哭，不過唱到最後一首歌《別畏高》時失守，全場觀眾站起來高舉打氣手幅，雲浩影忍不住熱淚盈眶，「我唔捨得你哋，可唔可以下次再見呀？」最後鞠躬和飛吻謝幕。

雲浩影開心完成兩場騷，覺得還有很多進步空間，「好開心見到台下觀眾，每一張開心的臉孔，合照時每一個同我講鼓勵說話，甚至有人話第一次睇演唱會就畀咗我。呢啲對於我都係好珍貴嘅moment，好似電影《香港四徑大步走》裏面有分『完成者』和『生還者』，覺得我𠵱家係『生還者』，向『完成者』努力，希望將來更多機會和實戰經驗，到時會有『雲浩影3.0』送畀大家」。

娛樂組

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com

相關字詞﹕T-Ma 雲浩影（Cloud） 李逸峰 楊凡 黃永玉 過年

上 / 下一篇新聞