明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

14候選港姐泳裝亮相 大熱陳詠詩曬馬甲線 何詠多現小肚腩

【明報專訊】《2025香港小姐競選》14名候選佳麗日前到馬來西亞檳城拍外景，連日在不同景點打卡，昨日到海灘取景，首次以泳裝亮相。一眾佳麗穿上分別一件頭與兩件頭款式泳衣，主要露腰與騷長腿。大熱門陳詠詩露馬甲線搶鏡，20歲最年輕的中英混血兒何詠多穿兩件頭泳衣，小肚腩盡現；施宇琪為參加港姐減14公斤，還嫌未夠瘦，誓要減多4公斤。

《2025香港小姐競選》決賽8月31日舉行，14名候選佳麗，①李尹嫣、②甘詠寧、③蔡華英、④莫凡、⑤曾閱遙、⑥朱文慧、⑦施宇琪、⑧岳凡荻、⑨陳詠詩、⑩文雅儀、⑪梁倩萱、⑫庄靜璟、⑬袁文靜和⑭何詠多，日前由視帝袁偉豪與師姐劉佩玥帶領下，到馬來西亞拍攝特備節目。

交流影相貼士 相處融洽

一眾佳麗昨日首次以泳裝亮相，到升旗山及峇都丁宜海灘拍攝，可惜天公不作美，全程落雨，不過無損佳麗心情，她們笑言下雨有助降溫令拍攝較舒適。14名佳麗中，李尹嫣、曾閱遙、朱文慧、陳詠詩和袁文靜皆身段勻稱，穿上泳裝展現美好身材。

21歲李尹嫣與27歲袁文靜擁白滑肌膚，李尹嫣充滿青春氣息，身高174厘米的袁文靜大曬纖腰和長腿。「黑珍珠」曾閱遙和朱文慧擁黝黑膚色，展現健康美，朱文慧更練得一身結實肌肉，令人眼前一亮，「蔡華英比我早拍泳衣照，有向她教路如何面向更多日光」。眾佳麗相處非常融洽。

被視為大熱門、曾為體操選手的陳詠詩身形弗爆，馬甲線清晰可見，相當搶鏡。她受訪時承認拍外景前，為打造美好身形做足準備，「出發前已經開始食清淡啲，同埋有運動」。

佳麗口頭禪：今日唔食喇

腹肌盡現的岳凡荻稱一直勤力運動，談到減肥，她踢爆一眾佳麗有搞笑口頭禪，「我哋日日都話『今日唔食喇』，但到真係食嘢，大家又好似當冇講過咁」。

20歲最年輕的中英混血兒何詠多，肌膚白皙的她穿兩件頭泳衣，小肚腩無所遁形。施宇琪為參選港姐減肥逾14公斤，昨日狀態大勇，承認很滿意現時身形，不過為上鏡更好看，目標希望減多4公斤，「𠵱家體脂低過20%，今（昨）日狀態算好好，如果可以減多4公斤就perfect，其實真人冇問題，但上鏡就not OK」。

娛樂組

相關字詞﹕2025香港小姐競選

上 / 下一篇新聞