14候選港姐泳裝亮相 大熱陳詠詩曬馬甲線 何詠多現小肚腩

《2025香港小姐競選》決賽8月31日舉行，14名候選佳麗，①李尹嫣、②甘詠寧、③蔡華英、④莫凡、⑤曾閱遙、⑥朱文慧、⑦施宇琪、⑧岳凡荻、⑨陳詠詩、⑩文雅儀、⑪梁倩萱、⑫庄靜璟、⑬袁文靜和⑭何詠多，日前由視帝袁偉豪與師姐劉佩玥帶領下，到馬來西亞拍攝特備節目。

交流影相貼士 相處融洽

一眾佳麗昨日首次以泳裝亮相，到升旗山及峇都丁宜海灘拍攝，可惜天公不作美，全程落雨，不過無損佳麗心情，她們笑言下雨有助降溫令拍攝較舒適。14名佳麗中，李尹嫣、曾閱遙、朱文慧、陳詠詩和袁文靜皆身段勻稱，穿上泳裝展現美好身材。

21歲李尹嫣與27歲袁文靜擁白滑肌膚，李尹嫣充滿青春氣息，身高174厘米的袁文靜大曬纖腰和長腿。「黑珍珠」曾閱遙和朱文慧擁黝黑膚色，展現健康美，朱文慧更練得一身結實肌肉，令人眼前一亮，「蔡華英比我早拍泳衣照，有向她教路如何面向更多日光」。眾佳麗相處非常融洽。

被視為大熱門、曾為體操選手的陳詠詩身形弗爆，馬甲線清晰可見，相當搶鏡。她受訪時承認拍外景前，為打造美好身形做足準備，「出發前已經開始食清淡啲，同埋有運動」。

佳麗口頭禪：今日唔食喇

腹肌盡現的岳凡荻稱一直勤力運動，談到減肥，她踢爆一眾佳麗有搞笑口頭禪，「我哋日日都話『今日唔食喇』，但到真係食嘢，大家又好似當冇講過咁」。

20歲最年輕的中英混血兒何詠多，肌膚白皙的她穿兩件頭泳衣，小肚腩無所遁形。施宇琪為參選港姐減肥逾14公斤，昨日狀態大勇，承認很滿意現時身形，不過為上鏡更好看，目標希望減多4公斤，「𠵱家體脂低過20%，今（昨）日狀態算好好，如果可以減多4公斤就perfect，其實真人冇問題，但上鏡就not OK」。

娛樂組