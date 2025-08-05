擺可愛甫士尷尬合照 衛詩雅羨慕女團SMORZ青春無敵

40歲衛詩雅偏向不生育

穿吊帶大露背短裙的衛詩雅與SMORZ合照時，應要求擺可愛甫士顯尷尬，還詢問SMORZ年紀，她直認十分羨慕SMORZ一班小妹妹的幼嫩皮膚和青春無敵，「最羨慕佢哋以女團出道，記得自己當年出道經常望住其他女團，很大班人好開心，能互相支持」。她解釋忍不住問SMORZ成員歲數，因有中學同班男同學十幾歲做爸爸，早前聽到對方兒子已24歲，下月再生多個女，同月還抱孫，想像不到自己40歲抱孫。問是否很羨慕同學抱孫？衛詩雅說：「大家得着和體會不同，我這10多年來都有好開心的日子。」可會加快造人步伐？她謂：「我應該唔生喇！雖然還在考慮，但已偏向不生，因覺得很大責任，不是有時間和有錢就可以，和老公傾過，我們也未必好叻做父母，他亦沒所謂。」

SMORZ計劃明年出廣東歌

SMORZ大讚衛詩雅好靚，皮膚又好，見對方保養得那麼好，也要好好學習趁早扮靚。她們於韓國出道兩個月，暫時推出了4首英文歌，SMORZ表示首次在香港出席商業活動心情緊張，對於新歌《I want you to》MV逾340萬點擊率，成員Hira表示很感激粉絲支持及喜愛，Vicki透露計劃明年推出廣東歌，希望大家期待。她們表示有留意香港女團，很開心有幸能邀得VIVA交流舞技，期待和香港其他女團有合作機會。

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

