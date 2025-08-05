獨立歌手ProdiG轟作古仔壓榨同行 Tyson Yoshi貼病童合照反駁指控

Tyson Yoshi隨後在限時動態發文回應ProdiG指控，承認《Growing up》的第二段曾邀ProdiG參與，但旋律歌詞皆未達到他心目中的要求，最後決定自己完成作品並且發布。被指為癌症小朋友寫歌是作古仔，Tyson Yoshi表示《If I Die Tonight》的故事並非《Growing up》，「我從來唔攞人命開玩笑，個小朋友已經走咗，請你尊重。小弟沒有咁嘅膽量，亦都冇咁嘅權力去阻止任何人參與活動，小弟參與活動只有一個目的就係賺錢。有客戶用我已經好感恩，何德何能控制品牌或者活動公關用人準則」。

Tyson Yoshi貼出在醫院病房跟病童的合照，以及跟醫護人員的對話截圖，內容是病童希望在最後一日跟偶像見面的願望。Tyson Yoshi又貼出年前的演出片段，片中他哽咽說︰「我其實一路做緊自己音樂，冇諗過原來會成為一個別人臨走前想見嘅人。」接着唱出《If I Die Tonight》，以證明並非ProdiG指控的作古仔。

娛樂組