娛樂

獨立歌手ProdiG轟作古仔壓榨同行 Tyson Yoshi貼病童合照反駁指控

【明報專訊】Tyson Yoshi（程浚彥）近日被獨立Hip Hop歌手ProdiG在社交平台追擊，點名Tyson Yoshi「懶Hip Hop」、「跟風狗」、「冇家教」。ProdiG在限時動態貼出以Tyson Yoshi《Growing Up》為背景音樂的影片，留言：「呢首就係當初我幫你填詞作曲寫嘅第一首廣東話歌，之後你為自己利益，將兩個人嘅歌出個solo版本，仲諗埋啲古仔呃你班fans，話係幫啲癌症小朋友寫嘅歌。我就係唔鍾意你Tyson Yoshi咁假，利用自己身分同價值跟PR講唔想見到某啲artist，壓榨其他artists。」最後他寫上2020年《Growing Up》第一個demo的歌詞：「如發覺你總是不幸，別嫌棄，還在說快樂過生活，太無理。天試過塌下來，風吹起，葉泛黃。當初天真的你，你已忘記。」

Tyson Yoshi隨後在限時動態發文回應ProdiG指控，承認《Growing up》的第二段曾邀ProdiG參與，但旋律歌詞皆未達到他心目中的要求，最後決定自己完成作品並且發布。被指為癌症小朋友寫歌是作古仔，Tyson Yoshi表示《If I Die Tonight》的故事並非《Growing up》，「我從來唔攞人命開玩笑，個小朋友已經走咗，請你尊重。小弟沒有咁嘅膽量，亦都冇咁嘅權力去阻止任何人參與活動，小弟參與活動只有一個目的就係賺錢。有客戶用我已經好感恩，何德何能控制品牌或者活動公關用人準則」。

Tyson Yoshi貼出在醫院病房跟病童的合照，以及跟醫護人員的對話截圖，內容是病童希望在最後一日跟偶像見面的願望。Tyson Yoshi又貼出年前的演出片段，片中他哽咽說︰「我其實一路做緊自己音樂，冇諗過原來會成為一個別人臨走前想見嘅人。」接着唱出《If I Die Tonight》，以證明並非ProdiG指控的作古仔。

娛樂組

Tyson Yoshi（程浚彥）

