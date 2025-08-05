明報新聞網
娛樂

接job遇騙徒想報《東張》 林盛斌自嘲「千年道行一朝喪」

【明報專訊】林盛斌（Bob）昨日在社交平台自爆與經理人齊遇騙子，幸未有任何損失，騙徒訛稱是旺角一間老人院的負責人「李先生」，邀請他做老人院代言人兼委託其公司代辦媒體廣告服務，雙方經過幾次電話溝通，上周五相約到老人院見面談拍廣告細節，「李先生」未有按時出現，在電話中聲稱「記錯見面日子」，「半小時後才回到老人院」。林盛斌偕經理人和廣告導演入老人院等候，院舍職員反問：「邊個李生？我哋呢度冇呢個人。」真正院舍負責人林主任更向林盛斌一行人證實，老人院在過去一段日子多次被冒名訂購貨品、維修報價、預約按摩服務等，已報警備案。

林盛斌形容當時與經理人及廣告導演「進入懷疑人生狀態」，慨嘆︰「真係千年道行一朝喪，出嚟撈咗20年，第一次遇上呢啲點估都估唔到嘅劇情，喺度奉勸咁多位幕前同行，包括經理人同助手，原來呢個世界上真係會發生呢啲咁荒謬嘅事……呢件事，其實要報東張（《東張西望》）！」事件引起熱議，有人揭發該騙子是慣犯，藝人黎澤恩也在社交平台發文，稱遇到同一名騙子，有網友留言稱林盛斌旗下藝人余迪偉也在電台節目提及類似騙案。

跟騙徒對話後 放下戒心

林盛斌昨日接受《明報》電話訪問，透露公開事件，希望警惕大家不要受騙，「呢個『李先生』曾要求我經理人幫手訂購30張輪椅，我經理人拒絕了，後來傾合作內容，我有跟『李先生』通電話，佢說話似足老人院管理層，詳細講出老人院歷史、幾多牀位、入住收費，令到我放低戒心」。他與同公司藝人余迪偉遇到同一騙子，林盛斌表示剛剛知道，會汲取教訓，加強公司內部溝通，「兩個藝人經理人就坐隔籬位，大家遇到事，沒有拿件事出來傾。很多網友都留言：『下次收到卡片，先上網查一查公司和電話的真偽！』講真，事後孔明當然容易啦，當每日都會收到不同渠道工作查詢，真的很難個個都這樣做，若然真的有客戶想合作，又怕搞到件事好尷尬。」

記者：鍾一虹

相關字詞﹕余迪偉 黎澤恩(Ronny) 林盛斌（Bob）

