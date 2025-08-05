張潤衡斥「八仙嶺山火之謎」斷章取義 無綫稱持真實報道原則 不回應個別言論

方東昇、黃曉瑩和李嘉嘉主持《真相猜‧情‧尋》，最後個案「八仙嶺山火之謎」，節目中透露邀請八仙嶺山火受傷的學生張潤衡受訪，對方曾答應，但最後拒絕。網民隨即「圍攻」張潤衡的社交平台，張潤衡在回覆網民質疑時說出另一版本，「我從來都冇應承過佢哋接受訪問，佢就夾硬喺個節目度話我應承咗佢。事實係嗰個李嘉嘉一開始打電話畀我，我已經拒絕咗。佢要約我傾幾句，得，我就約咗佢諗住傾幾句。點知佢帶晒成隊人過嚟，完全事前冇通知過我。呢啲嘢你哋又知咩？」

張潤衡拒睇《真相猜‧情‧尋》

張潤衡表示不會看《真相猜‧情‧尋》，稱節目本身是出於極不尊重的情况發生，又特別提到方東昇在節目尾聲的總結，「如果我哋搵到答案，但無汲取教訓，歷史遲早重演，悲劇只會再臨，到時或者會真正應驗一句話：真相，畀你搵到又點呢？」其中「真相，畀你搵到又點呢？」是張潤衡多年前受訪曾說過的話，他稱此話是斷章取義，「你cap咗我呢一句出嚟，就話我去表達，『就算你知道真相都奈我唔何』，而我想表達嘅係，『就算𠵱家搵到真相，我都唔可以改變已經經歷咗嘅痛苦，倒不如將眼光放返喺前面嘅路』」。

張潤衡解釋當年自己所講的原文是，「我知道真相咁又可以點？唔通我可以改變過去發生嘅事情……佢不停攞呢一句出嚟做soundbite。喺我角度睇，佢哋都係為收視為流量啫。我改變唔到，你哋點睇電視，但係從我角度嚟睇，你哋都係喺嗰幾十分鐘嘅節目入面，就好似覺得自己得到晒所有嘅資訊一樣，其實呢堆節目都係喺一個前提底下（留意番，節目入面班主持所問嘅問題，全部都係引導性㗎啦），令你哋嘅情緒側向一邊咋嘛。所以，我𠵱家都係保持嗰個諗法，真相？你哋真係想搵真相咩？我都有睇部分留言，全部都係偏頗性嘅，大家只不過想搵個你哋睇唔順眼嘅人攻擊吓啫」。

稱不實指控困擾10年 有必要澄清

張潤衡回應網民有關當日山火情况，表示發生時他在玩game boy，聽到老師叫走，他就即刻走，他又怎樣知道真相？他又解釋目擊者稱穿「藍白波衫」的人吸煙，他承認當日是穿藍白波衫，但還有另一件長袖黑白色衫，以防被樹枝𠝹傷。張潤衡前晚再發文表示不再回覆：「衷心感謝所有支持和信任我的朋友，特別是我的同事。他們不停提醒我，建議我暫停回應這些留言。過去大半天，我花了很多時間回覆部分留言，主要是因為一些不實指控已經困擾我10年，我覺得有必要澄清一些無理和被歪曲的說法。我已經盡力回應了許多問題和留言，現在是星期日晚上9時40分左右，從這一刻開始，我會暫停回覆所有留言。」

對於張潤衡對《真相猜‧情‧尋》的反駁，無綫助理總經理（企業傳訊）黃德慧回覆：「本台一向秉持真實報道為原則，節目亦按專業守則嚴謹製作，對於個別言論，本台不作進一步回應。」

