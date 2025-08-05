明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

張潤衡斥「八仙嶺山火之謎」斷章取義 無綫稱持真實報道原則 不回應個別言論

【明報專訊】無綫新聞資訊節目《真相猜‧情‧尋》上月21日首播，隨即成為熱話，首周「李小龍猝死之謎」最高收視19點（約123萬觀衆），是2023年以來翡翠台10點半時段最高收視紀錄。上周播出的「八仙嶺山火之謎」再掀熱議，最高收視15.2點（約99萬觀眾）。八仙嶺山火生還者張潤衡被指原答應《真相猜‧情‧尋》訪問，但後來拒絕，網民「圍攻」他的社交平台，張潤衡以千字文反擊，說出另一版本，又表示方東昇為節目總結的金句：「真相，畀你搵到又點呢？」斥無綫為收視斷章取義博流量。無綫回應稱一向秉持真實報道為原則，個別言論不作進一步回應。

方東昇、黃曉瑩和李嘉嘉主持《真相猜‧情‧尋》，最後個案「八仙嶺山火之謎」，節目中透露邀請八仙嶺山火受傷的學生張潤衡受訪，對方曾答應，但最後拒絕。網民隨即「圍攻」張潤衡的社交平台，張潤衡在回覆網民質疑時說出另一版本，「我從來都冇應承過佢哋接受訪問，佢就夾硬喺個節目度話我應承咗佢。事實係嗰個李嘉嘉一開始打電話畀我，我已經拒絕咗。佢要約我傾幾句，得，我就約咗佢諗住傾幾句。點知佢帶晒成隊人過嚟，完全事前冇通知過我。呢啲嘢你哋又知咩？」

張潤衡拒睇《真相猜‧情‧尋》

張潤衡表示不會看《真相猜‧情‧尋》，稱節目本身是出於極不尊重的情况發生，又特別提到方東昇在節目尾聲的總結，「如果我哋搵到答案，但無汲取教訓，歷史遲早重演，悲劇只會再臨，到時或者會真正應驗一句話：真相，畀你搵到又點呢？」其中「真相，畀你搵到又點呢？」是張潤衡多年前受訪曾說過的話，他稱此話是斷章取義，「你cap咗我呢一句出嚟，就話我去表達，『就算你知道真相都奈我唔何』，而我想表達嘅係，『就算𠵱家搵到真相，我都唔可以改變已經經歷咗嘅痛苦，倒不如將眼光放返喺前面嘅路』」。

張潤衡解釋當年自己所講的原文是，「我知道真相咁又可以點？唔通我可以改變過去發生嘅事情……佢不停攞呢一句出嚟做soundbite。喺我角度睇，佢哋都係為收視為流量啫。我改變唔到，你哋點睇電視，但係從我角度嚟睇，你哋都係喺嗰幾十分鐘嘅節目入面，就好似覺得自己得到晒所有嘅資訊一樣，其實呢堆節目都係喺一個前提底下（留意番，節目入面班主持所問嘅問題，全部都係引導性㗎啦），令你哋嘅情緒側向一邊咋嘛。所以，我𠵱家都係保持嗰個諗法，真相？你哋真係想搵真相咩？我都有睇部分留言，全部都係偏頗性嘅，大家只不過想搵個你哋睇唔順眼嘅人攻擊吓啫」。

稱不實指控困擾10年 有必要澄清

張潤衡回應網民有關當日山火情况，表示發生時他在玩game boy，聽到老師叫走，他就即刻走，他又怎樣知道真相？他又解釋目擊者稱穿「藍白波衫」的人吸煙，他承認當日是穿藍白波衫，但還有另一件長袖黑白色衫，以防被樹枝𠝹傷。張潤衡前晚再發文表示不再回覆：「衷心感謝所有支持和信任我的朋友，特別是我的同事。他們不停提醒我，建議我暫停回應這些留言。過去大半天，我花了很多時間回覆部分留言，主要是因為一些不實指控已經困擾我10年，我覺得有必要澄清一些無理和被歪曲的說法。我已經盡力回應了許多問題和留言，現在是星期日晚上9時40分左右，從這一刻開始，我會暫停回覆所有留言。」

對於張潤衡對《真相猜‧情‧尋》的反駁，無綫助理總經理（企業傳訊）黃德慧回覆：「本台一向秉持真實報道為原則，節目亦按專業守則嚴謹製作，對於個別言論，本台不作進一步回應。」

娛樂組

相關字詞﹕八仙嶺山火 張潤衡 方東昇 真相猜‧情‧尋

上 / 下一篇新聞