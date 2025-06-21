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娛樂

【開箱】《色慾都市2.0》第3季 擁抱華麗荒誕 幽默重現

【明報專訊】《色慾都市》（Sex and the City）原是1990年代末經典美劇，講紐約市4名中產女子的工作、生活、愛情與婚姻，加上華衣美服，一連拍了6季，另加兩部賣座電影；儘管主角不和，也坐五望六年紀，續作《色慾都市2.0》（And Just Like That...）還是於2021年底上架，而且在劣評聲中宣布開拍第2季，以為就此告終？就在上季結局前表示還有第3季，並且剛於5月底在HBO及影視串流平台Max首播。翻查爛番茄網的評分，今季在觀衆好感度方面依然低迷，僅29%，但已比首季略升；專業影評的分數更升至76%，比起首季的48%，第2季的63%，可說突飛猛進。

Miranda回復單身爆笑料

《色慾都市2.0》第3季上月29日上架，暫時播出4集，要到下月底才結局。今季戲分更加集中在元老三主角即莎拉謝茜嘉柏加（Sarah Jessica Parker）扮演的Carrie、「Miranda」辛菲亞尼克遜（Cynthia Nixon）和「Charlotte」姬絲汀戴維斯（Kristin Davis）身上，以及《2.0》才新加盟的《飢餓遊戲》莎莉達周特妮（Sarita Choudhury）和《嘻哈帝國》妮歌柏加（Nicole Ari Parker），分別扮演地產經紀Seema和紀錄片製作人Lisa。《色慾都市》曾被指「過白」，來到《2.0》求進步，加多了非裔亞裔角色；除了同性戀者，更有非二元性別（性別認同不屬於男性或女性）。到第3季，角色轉為更精簡，譬如Miranda上季跟非二元性別的搞笑藝人Che分手，後者今季再無戲分。Miranda也因此重投約會遊戲，暫時所見，在第1集跟露絲奧當奴（Rosie O'Donnell）飾演的修女一夜情後，得悉對方是處女，因此處處逃避，便相當搞笑；跟餐廳侍應因為追看戀愛真人騷而有共同話題，Miranda對她因而有了幻想，卻在邀約對方外出才知悉她已婚且有小孩，尷尬的不是別人而是自己，也令人回想此劇早期一衆女主角在感情路上各有挫折，卻以幽默對白化解的妙趣。預計她跟BBC監製Joy應有感情線發展，且看餘下集數怎樣交代。

新加盟角色發揮更多

Carrie同樣回復狀態，上季尾跟Aidan分別後，兩人今季維持遙距關係，她也重拾寫作，並由專欄轉為創作小說。搬了新居後也有不少笑料在那裏發生，包括不時誤鳴警鐘，令到她不勝其煩，身心俱疲；以為在花園寫作很浪漫，怎料跑出數以十計老鼠，最後要找清潔人員善後，還得重整花園；外形不錯的園藝設計師Adam，似乎要為新的感情線鋪路。這一切都象徵Carrie放低過去，專注當下。另外，Seema跟導演Ravi分手後，被生意拍檔安排「相睇」，經常有話直說展示強勢一面，相當誇張卻帶來笑點；她在事業方面也面對新的危機。Lisa同樣努力推進紀錄片拍攝計劃，加上要為兒子入大學一事籌謀，比起前兩季，這些新角色都有更多發揮空間。

《色慾都市2.0》的角色生活依舊華麗得近乎荒誕，與現實脫節；即使描寫年輕人的部分，如Charlotte與Lisa的女兒與兒子求學或拍拖，一點也不貼地，但不難看下去，而且知道它永遠不會像原著6季那樣成為現象級劇集，但至少今季算回復昔日那種自嘲與幽默感。

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