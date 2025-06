【開箱】《色慾都市2.0》第3季 擁抱華麗荒誕 幽默重現

【明報專訊】《色慾都市》(Sex and the City)原是1990年代末經典美劇,講紐約市4名中產女子的工作、生活、愛情與婚姻,加上華衣美服,一連拍了6季,另加兩部賣座電影;儘管主角不和,也坐五望六年紀,續作《色慾都市2.0》(And Just Like That...)還是於2021年底上架,而且在劣評聲中宣布開拍第2季,以為就此告終?就在上季結局前表示還有第3季,並且剛於5月底在HBO及影視串流平台Max首播。翻查爛番茄網的評分,今季在觀衆好感度方面依然低迷,僅29%,但已比首季略升;專業影評的分數更升至76%,比起首季的48%,第2季的63%,可說突飛猛進。