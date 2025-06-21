《28年後》美優先場票房勝《外星奇遇記》

【明報專訊】《一百萬零一夜》金像導演丹尼波爾（Danny Boyle）執導、《狂獸獵人格力文》艾朗莊遜（Aaron Taylor-Johnson）主演的喪屍片《28年後》（28 Years Later）昨在美國開畫，彼思動畫《外星奇遇記》（Elio）同日對撼，據美媒Deadline報道，《28年後》前日放映優先場料收500萬美元（約3900萬港元），《外》片預計進帳250萬至300萬美元（約1950萬至2340萬港元）；至於首周末3日票房成績亦未見突出，《28年後》料收2800萬至3000萬美元（約2.18億至2.34億港元），《外》片則以2000萬至2500萬美元（約1.56億至1.95億港元），同樣略遜一籌。反觀《馴龍記》上映第2周仍走勢凌厲，本首末估計票房有4000萬美元（約3.12億港元）或以上，蟬聯票房冠軍。