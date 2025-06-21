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娛樂

日女團NiziU今晚香港開騷預告唱廣東歌

【明報專訊】日本9人女團NiziU今晚假亞洲國際博覽館舉行粉絲見面會，9名成員Mako、Rio、Maya、Riky、Ayaka、Mayuka、Rima、Miihi和Nina昨提前來港，並接受傳媒訪問。她們表示首次訪港，心情興奮，非常期待跟香港粉絲見面，若有時間想四出遊覽，特別想去迪士尼樂園，又且想品嘗蛋撻；NiziU得悉身處的博覽館跟迪士尼樂園很近，即齊聲歡呼。

今晚舉行的粉絲見面會是NiziU首次在港演出，她們預告會翻唱香港女團的廣東歌；Mayuka透露花了一星期練習，稱廣東話的發音很難，「反覆練習多次，找老師幫我們確認讀音」。談到見面會上會有互動遊戲，NiziU自信表示各成員精於不同類型遊戲，看到時如何發揮，但Rio與Mako被指是隊中最不擅玩遊戲。

NiziU早前客串演出日本電影，她們稱算不上有演技，只是做回自己；又謂若有機會想拍劇，Riku自言是動漫迷，很想為動畫配音。

適逢昨日是Ayaka的22歲生日，稱收到很多粉絲祝福，也與隊友食飯慶祝，並收到睡衣及香薰蠟燭等禮物。

被問到今年出道5周年，NiziU覺得仍很短時間，未來目標是讓更多人認識及喜愛她們；又透露為了維持團隊默契，定期會約齊9人飯敘。平時若意見分歧，會試着協調，或遵從少數服從多數的原則。

記者：蘇珮欣

攝影：鍾偉茵

相關字詞﹕日本9人女團NiziU

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