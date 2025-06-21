The Boyz周鶴年稱被要脅賠1100萬逼解約

One Hundred隨即回應，「對周鶴年的虛假言論深感遺憾」；強調有關他的性交易醜聞已對The Boyz造成傷害，為了保護組合成員的聲譽和利益，事務所有充分理由跟他解約，並再次指摘對方「逃避責任、歪曲事實」。

另一方面，早前捲入《淚之女王》金秀賢與《殺手代父》金賽綸未成年拍拖風波、被指偏幫前者的YouTuber李鎮浩，前日亦拍片爆料，指周鶴年曾向友人炫耀他跟明日花綺羅的性關係，結果觸怒事務所。