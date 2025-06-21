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娛樂

The Boyz周鶴年稱被要脅賠1100萬逼解約

【明報專訊】韓國男團The Boyz的26歲成員周鶴年最近被日媒《週刊文春》揭發跟36歲前AV女星明日花綺羅深夜密會兼性交易，已遭事務所One Hundred解約，並即時退團。周鶴年一連兩日透過社交媒體否認有關指控，「我已明確表示沒有做過任何違法行為，對於惡意報道的媒體，將會採取法律行動。如果有證據顯示我參與性交易，請立即公開吧！」周鶴年批評事務所在未有提供合理解釋的情况下，單方面宣布他離隊消息，「甚至要脅我賠償20億韓圜（約1100萬港元）違約金，實在太可怕了，這就是公司保護藝人的態度嗎」？他表示拒絕沉默，揚言追究事務所及失實媒體的責任，「無論發生什麼事，我都會全力以赴揭露真相，希望這場抗爭能為其他人帶來希望」。

One Hundred隨即回應，「對周鶴年的虛假言論深感遺憾」；強調有關他的性交易醜聞已對The Boyz造成傷害，為了保護組合成員的聲譽和利益，事務所有充分理由跟他解約，並再次指摘對方「逃避責任、歪曲事實」。

另一方面，早前捲入《淚之女王》金秀賢與《殺手代父》金賽綸未成年拍拖風波、被指偏幫前者的YouTuber李鎮浩，前日亦拍片爆料，指周鶴年曾向友人炫耀他跟明日花綺羅的性關係，結果觸怒事務所。

相關字詞﹕明日花綺羅 性交易 周鶴年 The Boyz

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