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娛樂

TOKIO國分太一涉違規無限期停工 電視台社長拒透露內情 日媒網民鬧爆

【明報專訊】日本電視台（NTV）社長福田博之昨舉行記者會，證實男團TOKIO成員國分太一違反多項規定，無法讓他繼續演出綜藝節目《The！鐵腕！DASH！！》，國分太一亦同時辭去其他電視台及電台5個節目的主持職務，並透過事務所Starto娛樂宣布無限期停止藝能界活動，即時停工自肅。不過，由於福田社長以保障私隱為由，拒絕透露國分太一違反什麼規定，結果遭日媒及網民鬧爆，就連《大逃殺》男星高岡蒼佑亦透過社交媒體狠批國分太一「欠缺男子氣概」。

日本藝能界前晚流傳某藝人涉嫌違規而遭停工處分，謎底昨日揭開，NTV社長福田博之臨時召開記者會，宣稱在5月27日收到國分太一違規報告，隨即與管理層商討對策，又委任第三方專家及律師調查，終於在本月18日通知國分離開《The！鐵腕！DASH！！》製作單位的決定，他亦接受並道歉：「發生這種事情，真的非常對不起。」

以保障私隱為由拒答

日媒在記者會追問國分太一違反哪些規定？是否涉及其他受害者？福田社長一律以保障私隱為由拒絕回答，僅表示電視台不會對國分提出刑事起訴，也沒有懲處任何電視台職員，暗示事件跟前男團SMAP隊長中居正廣涉嫌性侵富士電視台員工的醜聞，不能混為一談。日媒Sanspo估計國分「可能捲入金錢或異性的醜聞」；亦有律師表示，既然事件不涉刑事檢控，相信跟通姦、性騷擾等罪行無關，更像是工作範圍內的規條問題。

今年正值《The！鐵腕！DASH！！》開播30周年紀念，福田社長表示節目將由TOKIO成員城島茂及松岡昌宏繼續演出和播放，他說：「這是深受觀眾喜愛的綜藝節目，對於起用一名操守出現問題的藝人，我們責無旁貸。」該節目對振興福島不遺餘力，當地政府接受日媒訪問時稱，對於國分太一代言福島農產品的廣告，將會抽起抑或繼續播放，「暫時仍未有定案」。

記者會結束後，國分太一所屬事務所Starto娛樂隨即宣布他將無限期停止演藝活動，除了《The！鐵腕！DASH！！》之外，其餘主持的電台及電視台節目包括《國分太一之THE CRAFTSMEN》、《國分太一Radio Box》、《世界比一比》、《男子飯》及《TOKIO Terrace》亦已悉數請辭，停工自肅。另外，國分發表道歉聲明：「我缺乏自覺、考慮不周、自滿及行為不當，都是造成今次事件的原因，我會藉此機會重新審視自己，並對受事件影響的人士深表抱歉。」

截稿前《國分太一之THE CRAFTSMEN》及《國分太一Radio Box》已宣布節目停播，至於他代言的廣告，包括「株式會社TOKIO」與丸龜製麵合作推出期間限定的新產品，發言人表示採取觀望態度，未有即時下架。不過國分早前亮相木村拓哉主持的網上節目，正是跟對方一起吃麵，目前有關片段已經抽起不播。

TOKIO出道逾30年 隊友5變3

現年50歲的國分太一，1994年以男團TOKIO成員身分出道，他不單是隊中鍵盤手，也是演員、主持及歌手，參演日劇《失戀白皮書》、電影《喋喋不休》，亦連續24年亮相《紅白歌唱大賽》。隨着TOKIO成員山口達也2018年涉及猥褻高中女生退團，長瀨智也亦於2021年離隊，組合剩餘他跟城島茂、松岡昌宏三人，為了保留隊名，2020年成立「株式會社TOKIO」，國分擔任副社長，開創Starto娛樂旗下藝人成立獨立公司的先例。由於國分入行至今，一向形象健康，從未傳出緋聞，2015年跟任職電視台的女友結婚並育有兩名女兒，家庭生活美滿，如今傳出違規停工消息，難怪震撼日本藝能界。

相關字詞﹕山口達也 長瀨智也 松岡昌宏 城島茂 國分太一

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