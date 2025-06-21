【娛樂場】張蔓姿拍新歌MV 為熊公仔被撕爛心痛

學會與戀人坦誠溝通

《緊張大師》講述現今很多人也有的愛情通病，因過度不安，變成焦慮型戀人，在感情中因害怕失去而不自覺地緊抓對方，甚至讓彼此喘不過氣的矛盾心理。

張蔓姿分享道：「現實中的我其實是較隨性同較chill的人，有好多事都會覺得沒什麼所謂，又或者看得好化，但是不知點解在愛情入面，我就會變得比較緊張，都是會忍不住咁胡思亂想，但不會表現得好明顯，總是將所有事都放在心入面收收埋埋，驚被對方發現原來我不是咁淡定。但後來我學到其實要令到一段關係健康，兩個人都舒服的方法就是溝通，要坦白，令到大家互相明白，如果大家一直都無向對方表達過自己感受，一直都以為自己咁做是為對方着想，其實雙方都好難受。」

林家熙任MV男主角最適合

MV特意找來好友林家熙（Locker）擔任男主角，張蔓姿說：「今次邀請Locker做男主角的原因，是因為大家識了很久，但一直無試過合作MV，加上今次MV內容比較貼地，感覺上搵一個大家較熟悉的人去做男主角，會較容易代入故事，所以我同公司都覺得他是最適合的人選。」

張蔓姿表示拍攝MV時感覺輕鬆，因為在室內及晚上拍攝，加上與Locker認識，等埋位的時間都是吵吵鬧鬧，最深刻一幕是Locker前女友來洗衣店拿回熊公仔，然後在他們面前撕爛。她說其實內心有小小激動，因為都好鍾意熊啤啤，小時候有幫自己的熊啤啤冲涼，加上當時大家好入戲，令她好快代入情緒，真的有因為熊公仔被撕爛而心痛的感覺，直到導演嗌cut，她都是繼續呆了般站着。

對香港特色地方情有獨鍾

張蔓姿開心今次在好有香港特色的舊式洗衣店拍MV，覺得是成就解鎖，因好鍾意香港的舊情懷，例如之前在茶餐廳拍攝張天賦（MC）歌曲《Loser》MV，對於有香港特色的地方情有獨鍾，希望可以藉MV同大家分享她的歌曲之餘，亦可以分享自己鍾意又富有香港特色的地方。