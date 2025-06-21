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娛樂

方大同憑遺作《夢想家》膺最佳男歌手 浪潮音樂大賞奪3獎 表哥致辭感動全場觀眾

【明報專訊】音樂才子方大同今年2月病逝，生前與病魔搏鬥完成遺作專輯《夢想家The Dreamer》。專輯早前入圍下周六（28日）舉行的第36屆金曲獎5項大獎。前日率先於內地第3屆浪潮音樂大賞獲得「年度製作」、「最佳男歌手」及「最佳錄音工程專輯」；還有在新加坡第18屆Freshmusic Awards憑《回留》奪「年度金曲」、「讀者年度金曲」及「讀者最愛專輯獎」。方大同表哥在浪潮音樂大賞代表領取「年度製作」獎，表示如方大同在這裏會跟大家說︰「時光是不會倒流，但是回憶的完美，需要每一分都保留着。」

方大同在浪潮音樂大賞獲3獎，陳珊妮負責頒「最佳男歌手」，在台上說：「選擇歌手是一件艱難的事，我們太習慣用才華和靈感簡化很多事，卻忘了發人深省的聲音背後，是無數次的反覆練習，是低調地專注於創作，是默默地用音樂組合時間。願這榮耀屬於以音樂承載人生、用盡全力將美麗留下來的人。這是我第二次頒獎給你，但未能當面把獎拿給你。」

「方大同給大家最後音樂禮物」

頒發「年度製作」時，方大同表哥及兩名表姐上台代領，現場報以熱烈掌聲。表哥代表發言，他先跟頒獎嘉賓說︰「老師，你說得沒錯，大同會在這裏。我知道你在這裏，聽着的。」他之後幽默說︰「我們是家裏沒有音樂天分的3人。」他感謝方大同母親給他們機會，代表大同領年度製作獎，感謝評審對方大同這張專輯的肯定及認同，他說︰「大同在他生病時，做他這張最後的專輯，他完全是自己一個人作曲、作詞、編曲，在家裏一個人完成這張專輯，給大家最後的音樂禮物。」身旁的表姐落淚，台下觀眾感動熱淚盈眶。表哥哽咽續道：「我想，如果大同在這裏的話，他會跟大家說『時光是不會倒流，往事也不會重來，但是回憶的完美，需要每一分都保留着』。」他願所有還在做夢的夢想家，都能在方大同花盡此生最後力氣完成的這張專輯裏，找到繼續前行的動力。

方媽︰兒子寫好《艾美夢遊》待出版

大會安排播放由方大同媽媽的聲音影片，解說與兒子一起拓展、創作，已出6冊的教育畫冊《艾美夢遊》，開首說是方大同留給世界最大的財富，「大同14歲時就開始協助我創作教育的歌曲，在他開始音樂事業後，我就淡出了教育，協助他管理音樂事務。大同說過，當他的事業穩定下來，會幫助我重新開拓兒童教育的研發，他對諾言是非常認真的，所以在有能力時，他就開始打造『艾美夢遊學習系統』」。方大同透過《艾美夢遊》傳遞愛，為不同年齡的人建立正確的學習態度，以及人與人之間的相處，亦從中了解方大同的處世之道。方媽說︰「大同已經寫好7至15冊圖畫小說有待出版，我們邀請大家一起踐行『個人成長』、『家庭和睦』、『社會和諧』、『天下大同』之路，大同送給大家的專輯《夢想家The Dreamer》，就是要鼓勵我們每個人都要有夢想，《艾美夢遊》我們一起來捉個夢，在《夢想家》裏，大同說『祝你在未來的日子裏繼續懷抱夢想，持續努力，成長進化，在人生的每個階段，充分發揮自己的潛能』。」

方大同同時在新加坡第18屆Freshmusic Awards憑專輯歌曲《回留》贏得「年度金曲」、「讀者年度金曲」及「讀者最愛專輯獎」。陶晶瑩擔任評審嘉賓，分享時一度哽咽，說和女兒最近常翻聽方大同早期的非主打作品，認為他的音樂就像一座博物館，每次聽都有新發現，令人難以忘懷。

新加坡獲3獎 下周角逐台灣金曲獎

金曲獎本月28日舉行，方大同憑遺作專輯入圍多項大獎，包括《才二十三》角逐年度歌曲、最佳作曲及作詞人，同時入圍最佳華語專輯、年度專輯，共角逐5獎；並奪得年度最佳評審團獎。

娛樂組

相關字詞﹕浪潮音樂大賞 夢想家The Dreamer 方大同

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