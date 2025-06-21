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娛樂

相隔15年重返港台開咪 周國豐預告訪問陳奕迅鄧炳強

【明報專訊】香港電台第二台邁向45周年推出「新聲格」，昨日舉行記者會介紹新節目內容，廖碧兒、姚焯菲、黃明德以嘉賓身分出席支持。周國豐時隔近15年重返港台開咪，主持《音樂中年》解鎖舊歌寶庫，又伙拍車婉婉主持《周末萬歲》，帶聽眾回味昔日情懷事。3名嘉賓表示有興趣客串DJ主持節目。

周：「逼」杜凱琹參加《中年4》

周國豐笑稱實行「中年好聲音電台化」，亦會邀請嘉賓借推介歌曲分享人生故事，預告已答應分享有陳奕迅及保安局長鄧炳強等，「以前我在節目訪問藝人，多數追問八卦事，今次要贖罪，主力道出歌曲背後意義，跟嘉賓的人生故事。最近知道港隊女子乒乓球代表杜凱琹原來唱歌好好聽，想『逼』她參加《中年好聲音4》」。

姚焯菲曾在電台做DJ主持，自嘲口才未夠好，沒這方面天分，如再試，想學周國豐訪問藝人八卦事。

姚焯菲獲炎明熹捧場感驚喜

姚焯菲演出音樂劇《三•八》獲好友炎明熹捧場，感開心及驚喜，但沒有多口問對方未來工作動向，盼給予空間。有網民讚她愈大愈靚，有當年鍾欣潼影子。她說多謝大家。

廖碧兒感嘆7隻愛犬相繼離世

廖碧兒近年主攻飲食和酒莊生意，亦獲邀為大學擔任客席講師分享生意投資心得。她承認仍有戲癮，如夾到檔期，不排除拍劇或電影，最近有人斟洽，成事的話，可能飛法國拍飲食和旅遊節目，但自問不懂帶團。問到感情狀况，她突然眼濕濕稱家中7隻愛犬相繼離世，心情未平復，暫時沒多想感情事。她透露朋友安排相睇飯局，如有好消息會分享。網民指劉穎鏇與她撞樣？她未見過對方，但相信大家都是靚女。

記者：林蘊兒

相關字詞﹕周國豐 黃明德 姚焯菲 廖碧兒

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