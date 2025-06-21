戴蘊慧獲撤銷襲警罪 守行為一年 兒子謝廣亨控罪押後8月答辯

本案被告依次為戴蘊慧（56歲，無業）、謝廣亨（32歲，無業）及朱一諾（25歲，學生）。戴被控一項「襲擊警務人員」罪，謝廣亨和朱一諾各被控一項「在公眾地方打鬥」罪，謝另被控一項「普通襲擊」罪。

酒吧消遣後返酒店 謝與前度動武

裁判官前日批准3人各自簽1000元守行為12個月，撤銷他們分別被控的襲警和在公眾地方打鬥罪；謝廣亨被控「普通襲擊」罪則押後至今年8月8日答辯，准以5000元保釋外出。

案情指，戴蘊慧為謝廣亨的母親；謝廣亨和朱一諾曾為情侶，分手後保持朋友關係。今年2月25日，朱一諾和游姓友人來港跟謝廣亨見面，同晚3人跟戴在中環「AOAO」酒吧飲酒，喝醉後一同乘的士到君悅酒店。

乘的士途中，謝廣亨和朱一諾就前事口角，抵達酒店後，謝更盛怒下兩度將朱推向地下，又踢向對方，朱則五度掌摑謝。警方在場調查時，戴情緒激動，衝向朱一諾，其間戴揮動手臂，約4次打中一名試圖將她帶離現場的女警長，使警長右邊面、右腿和頸部觸痛，最終3人被捕。在警誡下，戴稱忘記事件細節，但就事情道歉。

戴情緒激動 揮臂4次打中女警

戴蘊慧為已故著名唱歌老師戴思聰女兒，她參加第3屆新秀獲亞軍，主唱《我係小忌廉》主題曲成為經典兒歌，她先後是黎明與謝霆鋒的緋聞舊愛。1990年代，戴蘊慧嫁新加坡華僑退出娛樂圈，育有兩子後離婚，46歲成為祖母，被封「最美嫲嫲」。

【案件編號：ESCC 525/25】

記者：李世聰