朴敘俊陳柏霖陳偉霆型男登場惹尖叫 Tyson Yoshi準備全力造人生馬BB

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

時尚品牌慶祝腕表系列誕生25年，昨晚於尖沙嘴鐘樓旁舉行戶外派對，邀請韓星朴敘俊、台灣藝人陳柏霖及近年主攻內地的陳偉霆出席，齊穿上品牌新裝登場。

3大型男揮手派心冧粉絲

3型男僅閃現登場，未有接受傳媒訪問，他們主動跟遠距離逾百圍觀粉絲揮手、派心打招呼，惹來尖叫聲。其他嘉賓還有Tyson Yoshi（程浚彥）、鄭秀文、馮允謙、袁澧林、鍾雪瑩、盧慧敏、朱鑑然及胡子彤等，場面熱鬧。

Tyson：家中簽紙較自在

Tyson Yoshi日前在社交網宣布，與女友Christy已在自己家中簽紙註冊，正式成為合法夫妻，下月才出發舉行海外婚禮。人逢喜事的Tyson Yoshi心情大好，稱出席品牌活動是工作，故未戴上婚戒。他自覺法律上成為人夫，實際與之前感覺分別不大，簽紙前一日心情沒特別緊張，亦未有感動落淚，「因為師傅擇吉時，要早上9時半完成儀式，當日一早起身就忙足一天，晚上返家才醒起『結婚了』。選擇在家簽紙覺得比較自在，之後去茶樓食飯，見大家大魚大肉，我要準備婚禮和演唱會只可以吃雞胸」。他理解好友林家謙要準備個唱，缺席婚禮也不會勉強對方，婚禮兄弟則找圈外好友幫忙。

馮允謙取經 考慮海外辦婚禮

Tyson Yoshi表示終可正式稱呼另一半「老婆」，透露盡快完成手頭上工作便全力造人，聽從太太吩咐，目標明年生馬BB，笑稱沒有錢，未敢生夠12生肖小朋友。他最近獲品牌邀請試車大感興奮，「小朋友未出世買車滿足自己，將來出世後可能要賣車，改買嬰兒車」。

馮允謙計劃放短假期，然後為7月假文化中心舉行的《甚麼是喜劇》音樂會排練。是次音樂會策劃陳浩然，想發掘馮允謙搞笑一面，他亦想嘗試挑戰演喜劇。馮允謙恭賀Tyson Yoshi，並趁機向對方取經，因考慮效法對方在海外舉行婚禮，只要未婚妻開心就夠，一切聽從未來老婆意見。

袁澧林韓文差 照跟朴敘俊打招呼

袁澧林與鍾雪瑩稱未收藏太多鐘表珠寶，前者日常最喜歡戴頸鏈，後者多數品嘗美味大餐獎勵自己。袁澧林表示近日有部懸疑愛情戲在台灣上映，亦忙於拍攝另一部新戲和做宣傳，今年工作不斷算是豐收年，自覺很幸運，她說：「好開心同場見到朴敘俊，我用韓文打招呼和自我介紹，告知他我拍了台灣版《梨泰院Class》。原本想找鍾雪瑩幫手翻譯，因她懂韓文，但我講得太差，最終講兩句簡單韓文，能合照留念已很高興。如果將來有機會跟朴敘俊合作，絕對不會say no。」

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