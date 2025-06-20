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娛樂

【開箱】《寡婦遊戲》 人間昆蟲記 最毒婦人心

【明報專訊】西班牙燒腦片如《死無對證》、《幻象》及《零下法外》等大受歡迎，影視串流平台Netflix上月30日推出《寡婦遊戲》（A Widow's Game）亦不例外，首兩周分別錄得1540萬及1660萬觀看次數，蟬聯非英語電影收視冠軍，上星期仍穩佔三甲席位。新片改編自真人真事，以2017年西班牙瓦倫西亞「帕特拉斯黑寡婦」謀殺案為藍本，不禁令人聯想起日本漫畫家手塚治虫的經典作品《人間昆蟲記》，講述女主角不斷利用、出賣，甚至殺死身邊男人，為求達到目的不擇手段的冷血故事。

《侍女養成記》導演新作

《寡婦遊戲》是西班牙劇《侍女養成記》導演卡洛斯薛迪斯（Carlos Sedes）新作，電影前半部分從女警Eva視角出發，交代2017年一宗停車場兇殺案的緣起，死者是女主角Maje（伊雲娜巴哲羅飾）的丈夫，二人新婚燕爾，生活幸福美滿，突然禍從天降，頓時愁雲慘霧。案件膠着數月，直至警方監聽Maje手機通話內容，終於揭穿「黑寡婦」的恐怖真面目。

電影下半部分透過Maje謀殺親夫的回憶片段，逐層撕破她的面具，原來日間任職護士的她，並非如白衣天使般純潔善良，反而更像一頭魔鬼，生性淫蕩且控制慾強，丈夫Arturo已原諒她婚前偷食，卻絕不容忍她婚後出軌，為免姦情曝光，破壞完美形象，加上覬覦巨額保險金，於是說服同事兼秘密情人Salva（崔斯坦烏羅亞飾）動手，設局殺死Arturo，最後落得惡人有惡報的下場。

《寡婦遊戲》顧名思義講述Maje謀財害命的經過，但跟《死無對證》不同的是，導演從未刻意隱瞞兇手身分，Eva破案過程亦毫不燒腦，雖然缺乏推理趣味，卻可讓觀眾專注於Maje的行兇動機，以及如何玩弄警方和親友的手段，例如Maje為了跟姦夫Daniel雙宿雙棲，明知已婚男護士Salva迷戀她的美色，於是投懷送抱，透過肉體和言語操縱對方，令Salva甘心拋妻棄子，死心塌地成為她的幫兇；更可怕的是，當警方竊聽二人對話，證實他倆涉案並拘捕後，Maje仍想把罪名推向Salva，好讓自己脫險，果然最毒婦人心。

兇手身分易估 動機難猜

本片可說是伊雲娜巴哲羅（Ivana Baquero）的獨腳戲，由開場的悲情寡婦，到結局的冷血主謀，她演來層次分明，加上表現專業，為配合縱慾角色，就算露點演出牀戲亦毫不忸怩，為平淡的劇本增加不少分數。伊雲娜憑金像導演基拉莫狄多路（Guillermo del Toro）舊作《魔間迷宮》而為港迷認識，近年主演Netflix劇集《怒海懸案》保持人氣，《寡婦遊戲》能否更上層樓？實在令人好奇。

另一方面，曾經參演西班牙劇《紙房子：柏林》及荷李活片《未來戰士：黑暗命運》的崔斯坦烏羅亞（Tristan Ulloa），在《寡婦遊戲》飾演Salva的戲分雖然不多卻重要，他把中年男人蠢蠢欲試婚外情的心理狀態，演來入型入格，最後明知Maje利用他仍義無反顧，更令觀眾感到無奈和傷感。

相關字詞﹕崔斯坦烏羅亞 伊雲娜巴哲羅 卡洛斯薛迪斯 寡婦遊戲 開箱

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