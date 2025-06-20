祖迪高瑪謝《混沌》主角提攜 《28年後》倫敦首映 挑戰《馴龍記》票房

《28年後》跟前作《28日後》一樣，由《美帝崩裂》雅歷士加蘭（Alex Garland）編劇，丹尼波爾執導，並由《最後絕鬥》祖迪高瑪、《狂獸獵人格力文》艾朗莊遜（Aaron Taylor-Johnson）、新演員艾菲威廉斯、《教宗選戰》賴夫費恩斯（Ralph Fiennes）及《非凡生命歷》積奧干奴（Jack O'Connell）主演。故事講述自從致命病毒從化學武器實驗室流出後，已過了28年，在仍舊嚴格的隔離政策下，人類漸漸找到與感染者共存的生存方式。其中一羣生還者，生活在戒備森嚴只有單一出入口的離島，但當他們被迫離開家園深入黑暗的外界，將發現令感染者和生還者突變的駭人秘密。

《28年後》在爛番茄網站綜合93篇影評文章得分95%，《The Hollywood Reporter》認為此片非為商業利益而拍，而是對當代政治現實的寓言式回應；《Vanity Fair》指《28年後》後段轉為對生命與死亡的反思，雖然是恐怖片，但更像後末日人類學電影，《美聯社》則批評此片視覺風格混亂。

祖迪提議史提芬開經理人公司

《28年後》今日在美國開畫，將迎戰彼思動畫《外星奇遇記》，美媒按照預售情况估計兩片旗鼓相當，預計《28年後》首周末3天收2800萬至3000萬美元，《外星奇遇記》則大約2500萬至3000萬美元，上映首周末大收8460萬美元的《馴龍記》，預計第二個周末依然可進帳4000萬至4300萬美元，蟬聯票房冠軍，換句話說，《28年後》與《外星奇遇記》將爭奪亞軍位置。

另一方面，《28年後》女主角祖迪高瑪早前提及自己剛出道不久拍《Good Cop》時認識《混沌少年時》男星史提芬嘉咸，對方幫助她很多，向經理人Maddi Bonura稱她是可造之才，應該多留意她，其後鋪路為她接下《福斯特醫生》（韓劇《夫妻的世界》原作）及《獨行殺姬》，後來祖迪在英國電影學院獎BAFTA封視后，也公開多謝史提芬；前日在《28年後》首映禮上，祖迪表示片中扮演她兒子的艾菲威廉斯，也是經史提芬嘉咸介紹簽約給Maddi Bonura，與《混》劇飾演少年殺人犯的奧雲谷巴（Owen Cooper）分屬同門，「史提芬總是想要回饋社會並幫助他人，這正是他值得尊敬的地方」；當得悉史提芬有份「發掘」艾菲，祖迪笑言「他應該開經理人公司！」