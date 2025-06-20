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娛樂

【娛樂場】《執法者們》 3視帝鬥戲 宣萱復仇搶鏡

【明報專訊】3視帝陳豪、黃宗澤和馬國明聯同宣萱、吳啟華、林嘉華、劉佩玥、蔡潔、陳瀅、羅子溢等合演《執法者們》，由樂易玲監製，呂冠南、譚廣源編審，上月率先在內地平台上架，一個月累積近4億點擊率。故事講述警方、廉政公署及律政司三大執法機構攜手破解黑金犯罪集團，警方高級督察周俊傑（黃宗澤飾）追查犯罪集團首腦戴祖福（林嘉華飾）過程中，經歷摯愛犧牲、同僚背叛的重重打擊，廉政公署高級調查主任高浩然（馬國明飾）追查內鬼期間，不斷在親情、正義之間掙扎；律政司副刑事檢控專員劉宇凡（陳豪飾）則在法理與人情之間尋求平衡。執法者們在權力遊戲中抽絲剝繭，最終將罪犯繩之以法。

人性與權力博弈

《執法者們》劇情以緊張刺激的敘事節奏，刻劃人性複雜與鬥爭的殘酷，彰顯公平正義的永恆價值，並反思執法過程中人性與權力的博弈。除「黑金犯罪集團」主線，當中還包含「器官買賣」、「軍火走私」、「地下暗網」等單元。

黃宗澤飾演的高級督察周俊傑甫登場便身陷險境，在保護證人行動中，警方連環失守，繼兩名重要證人被滅口，在護送最後一名重要證人徐思思（劉佩玥飾）前往安全地方途中，警方遇上超大型襲擊，超過10名警員殉職，只剩下受傷的周俊傑與總區重案組警長王振雄（曹永廉飾），以及一名失蹤警員。周俊傑在3人中狀况最好，被列為是次行動頭號嫌疑內鬼，因而與高浩然和劉宇凡展開連場角力。

林嘉華奸到出汁

宣萱相隔4年再拍無綫劇，憑劇中「復仇女強人」李雅文角色掀熱話，打龔友城（潘志文飾）毒針一幕，宣萱狠毒的眼神，獲網民大讚是女主角不二之選，留言：「這才是宣萱該演的角色」、「到了惡人面前，氣場一下子就上來了」、「大女主類型的角色才適合宣萱」。宣萱承認今次角色非常有吸引力，是之前沒有挑戰過的。

另一獲好評的林嘉華演超級大奸角戴祖福，之前憑《鐵馬尋橋》「榮德」一角奸出位的他，今次再下一城奸到盡。68歲林嘉華相隔5年再拍無綫劇，舉手投足充滿霸氣，劇中恃強凌弱、橫行霸道，經常鬧人唔使本，說話涼薄又毒舌，網民留言：「聽他罵人，很爽」、「猶如是本人，而非角色」、「史上最強紳士流氓」、「罵得太標準，台詞太地道」。

《執法者們》 翡翠台

6月23日起 逢周一至五晚8時30分

相關字詞﹕馬國明 黃宗澤 陳豪 娛樂場：《執法者們》

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