曾展望自信可奪葉蒨文芳心 關嘉敏認冧姜大衛兒子

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

葉蒨文、羅毓儀、關嘉敏、李芷晴和梁敏巧昨日聯同《女神配對計劃》其中12名參加者出席記者會，5女神輪流抽一名心儀追求者玩「心動遊戲」，羅毓儀抽到「翻版王浩信」林俊其，他清唱幾句韓文歌冧女神。梁敏巧為律師劉啟進按摩肩膀，李芷晴與分析員林焌堯十指緊扣手拖手；關嘉敏要向iBanker黃家俊示愛，當眾笑稱改名「黃關嘉敏」，引得全場爆笑。林盛斌特別安排姜卓文與關嘉敏同台，姜卓文出招唱英文歌，關嘉敏冧爆甜笑面紅。

葉蒨文抽中曾展望被指作弊

最後葉蒨文抽中緋聞男友曾展望，她嘩然擘大口，眾人齊聲質疑作弊，曾展望不避嫌公主抱葉蒨文。對於有網民問葉蒨文何時對曾展望有感覺？她解釋兩人拍處境劇《愛•回家之開心速遞》認識，拍攝以外有大班人約出去玩，慢慢熟落後漸生好感。

葉蒨文透露節目中3男士為爭奪她垂青，舌劍唇槍火藥味濃，她在旁當「花生友」，承認現實中試過同時被數名男士追求，不過未試過3男同桌圍住她食飯，相信3名追求者都感壓力。她稱未揀定對象，「愛情是打持久戰，5個女神都好認真和好尊重每名求愛者，盡量想負責任，不想傷害別人」。

曾展望覺得每名參加者都有個人優勢與長處，拍拖不能只靠一時火花，不覺當藝人較着數，「兩個人到底夾不夾要看節目，我有信心追求成功，希望大家給我和葉蒨文多點空間和時間，互相認真相處了解」。

羅毓儀拒私下約會林俊其

林俊其自稱2019年開始留意羅毓儀，今次參與節目似是緣分安排，會好好把握機會。羅毓儀與林俊其強調拍節目不是跟劇本做，遊戲環節都是臨場才被通知，林俊其曾一度打定輸數以為不入圍，所以當刻眼濕濕想喊。羅毓儀為求公平，不會私下約林俊其食飯見面，「怕影響拍節目時真實感覺和反應」。林俊其之前被影到跟梁超怡穿情侶裝逛街又親暱玩自拍，羅毓儀好奇問兩人親暱程度，林俊其解釋：「跟梁超怡拍《黑色月光》變好朋友，當日宣傳活動後一齊吃飯，從沒有追求對方之意，沒有發展機會。」

關嘉敏自嘲似女追男

關嘉敏自認大膽，性格率直不愛兜圈子，直認對姜卓文較有好感，亦讚黃家俊心地和人品好，笑稱有可能鬧出三角戀，「好似女追男，我是否入錯節目，連拍拖揀對象都是靠自己，與其他女神不相似」。觀眾欣賞她性格夠真做自己，關嘉敏感驚喜：「多謝監製讓我任意做，勁容忍，自知節目中表現粗魯，可是改不到。媽咪最擔心我太真性情，嚇怕男士嫁不出。」

梁敏巧被自己素顏嚇親

梁敏巧承認拒愛63歲追求者，因對方年紀大，對於被指專揀有錢才俊，她否認拜金：「我幾名前度也是正常人，不是什麼才俊，自問要求有上進心和安全感的另一半。由於目標想結婚生仔，如果婚後丈夫能夠給予一個舒適的家庭環境，我覺得自己沒問題，也不是拜金。」她的素顏教化妝短片被翻炒，網民狠批其樣子醜陋似四五十歲，又被林作嘲「Auntie face」，梁敏巧稱看回網上片段亦被自己嚇親，笑言：「這兩年太忙才捱出殘樣，Auntie也有市場。」

李芷晴節目中拒絕周嘉全被觀眾批狠心，強調沒後悔決定，「我們相識7年，完全感受不到他有追求之意或任何心動感覺，為免浪費大家時間，寧願狠心拒愛，相信可繼續保持朋友關係」。

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