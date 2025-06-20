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娛樂

內地巡唱食肥返港 張天賦籲粉絲勿墮假飛陷阱

張天賦內地巡唱增磅回港 出席活動自爆要縮肚

【明報專訊】張天賦（MC）昨日以銀行信用卡代言人身分到西九戲曲中心出席記者會。說到理財心得，MC表示不擅理財，投資都交由專業人士代勞，購物方面則自認任性，「我喜歡網購，覺得適合就買，撳個掣太簡單，不過早期網購經常後悔，汲取經驗後知道怎樣買。（後悔什麼？）通常都是衣服尺寸問題，例如條褲太長，不過可能不關條褲問題。買鞋試過多次不是太鬆就是太窄，所以要精打細算，搵些退貨不收手續費的網站」。

加碼搵夠5億退休

MC透露有儲蓄習慣，出糧會上繳部分給媽媽，多少就不透露，總之媽媽滿意和安心。他早前曾表示若掙夠過億元便退休，他稱是5億元，因現在未搵到1億元，仍在努力中。對於網民指他喜歡賭博，掙過億元也不夠花？MC稱掙錢為照顧身邊的人，以及應付日常開支才是最重要。距離目標還有多久？他希望35歲前退休，做到財富自由，所以現在要努力一點。

對於警方搗破一個跨境販賣假演唱會門票的詐騙集團，涉款約65萬元，拘捕8人，會否讓他的粉絲起安心作用？MC表示任何有欺騙成分都不應該，希望粉絲以正價門票支持自己，呼籲粉絲加入其歌迷會，透過歌迷會買到的門票起碼不會是假飛。有指政府希望主辦機構多撥門票公開發售？他說：「這個不是我的範圍，但身為歌手，希望歌迷不用捱黃牛飛及被詐騙，我都聽過有粉絲呻買了貴飛，好唔抵、好心痛。」MC剛在廣州、東莞及清遠等地巡唱返港，吃了不少當地美食，肥了一點，「今（昨）日穿上數月前拍攝廣告的服裝，有點緊，要縮肚，我會多做運動減肥，不會節食」。

記者：柯美

攝影：劉永銳

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