鄧紫棋8月啟德開騷 「香港 我回來了」

與歌迷共度34歲生日

雖然再爆風波，但未影響G.E.M.心情，昨日在社交平台宣布8月15日至17日於啟德體育園主場館舉行3場《G.E.M.鄧紫棋 I AM GLORIA世界巡迴演唱會2.0—香港站》，是她時隔8年再回歸香港開演唱會，成首名於啟德主場館開個唱的女歌手。票價分為1780元、1580元、1380元、1180元、880元及680元，6月25日於指定購票程式優先訂票，其餘門票7月4日公開發售。8月16日是G.E.M.的34歲生日，當晚可跟歌迷在演唱會上慶祝，別具意義，她留言：「香港，我回來了！8月15至17號，我的生日周，啟德見！」

G.E.M.上周推出與巡演同名《I AM GLORIA》的重錄專輯，特別收錄《天空沒有極限》粵語版，相信在香港站有機會為歌迷演繹。演唱會取自她英文名Gloria，以父親給她取的名字擁抱初衷，希望粉絲從「Gloria」出發，回溯音樂歷程，共同譜寫全新篇章。

娛樂組