明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

鄧紫棋8月啟德開騷 「香港 我回來了」

【明報專訊】鄧紫棋（G.E.M.）近月為歌曲版稅及重錄舊歌出專輯，跟前經理人公司「蜂鳥音樂」爆出爭拗風波，互不退讓，G.E.M.表示重錄版本是合法全球上架，不會將歌曲下架。

與歌迷共度34歲生日

雖然再爆風波，但未影響G.E.M.心情，昨日在社交平台宣布8月15日至17日於啟德體育園主場館舉行3場《G.E.M.鄧紫棋 I AM GLORIA世界巡迴演唱會2.0—香港站》，是她時隔8年再回歸香港開演唱會，成首名於啟德主場館開個唱的女歌手。票價分為1780元、1580元、1380元、1180元、880元及680元，6月25日於指定購票程式優先訂票，其餘門票7月4日公開發售。8月16日是G.E.M.的34歲生日，當晚可跟歌迷在演唱會上慶祝，別具意義，她留言：「香港，我回來了！8月15至17號，我的生日周，啟德見！」

G.E.M.上周推出與巡演同名《I AM GLORIA》的重錄專輯，特別收錄《天空沒有極限》粵語版，相信在香港站有機會為歌迷演繹。演唱會取自她英文名Gloria，以父親給她取的名字擁抱初衷，希望粉絲從「Gloria」出發，回溯音樂歷程，共同譜寫全新篇章。

娛樂組

相關字詞﹕鄧紫棋（G.E.M.）

上 / 下一篇新聞