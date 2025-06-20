高海寧受眼皮濕疹困擾 痕癢痛楚試過停工

高海寧日前在社交網曬出雙眼紅腫的照片，昨日見她右眼仍未完全消腫，沒有化眼妝遮掩患處，她說：「這年幾以來，受眼皮濕疹問題困擾，情况反覆，看過中西醫也未能完全根治，是長期折磨。今次右眼還生了兩粒如黃豆般大的眼瘡，感到痕癢又痛楚不適，正服藥和塗眼藥水。」

高海寧表示情况嚴重到要暫停新劇拍攝工作，甚至影響情緒，感到少許焦慮。她希望完成新劇《璀璨之城》和《新聞女王2》後，10月可申請長假好好休息，調理身子。她的舊愛鄧智偉最近接受央視訪問，被網民指脂粉味濃，她稱忙到連睡覺時間也欠奉，未有留意報道。

黃庭鋒睇英超球賽感夢幻

周嘉洛早前跟汪明荃（阿姐）拍節目，之後再跟高海寧合作，讚兩個「阿姐」好好人，他主力負責搞笑令她們開心。黃庭鋒難忘在利物浦的球場玩游繩，落到地面仍驚魂未定，意想不到工作人員為他送上生日蛋糕，笑言又驚又喜。他知道英超球賽黃牛票炒至數萬元一張，慶幸能夠親身入場觀戰，覺得很夢幻。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

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