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娛樂

產後首度公開露面 大曬fit爆身材 麥明詩反擊裕美：係我中圈套

麥明詩產後首公開露面談BB照風波︰不想再有這些圈套

【明報專訊】麥明詩今年3月為機師老公盛勁為誕下BB，他們保護孩子未有公開性別和正面樣子。早前麥明詩帶孩子跟關係友好的前男友林作母親王莉妮見面，後者將合照分享到社交平台，爆她生仔及將孩子正面樣曝光。有傳此舉惹麥明詩不滿，王莉妮急刪照片仍被網民鬧爆。林作現任女友裕美替未來奶奶抱不平，稱麥明詩是始作俑者，又指麥明詩要王莉妮跟BB上契行為奇怪。麥明詩昨日產後首度公開露面，表示跟王莉妮關係良好，未受事件影響，其他不想多談，又稱自己中了圈套。

記者：柯美

攝影：劉永銳

麥明詩昨日一身性感打扮到尖沙嘴出席活動。對於早前帶BB跟王莉妮見面，後者事後分享照片，將BB的正面樣曝光，裕美指麥明詩是始作俑者一事。麥明詩表示跟伯母（王莉妮）關係良好，「我參選港姐時，她給予很多支持和鼓勵，直至現在仍保持良好關係。我和老公間中也會跟她飯敘，我尊重長輩和對我有恩的人」。對於裕美指她設圈套給有分享症的王莉妮？麥明詩認為最終是伯母的選擇，可能最初大家溝通得不太清楚，但對方很快已將BB照片刪除，大家仍是友好關係，「唔想再講太多，唔想再有圈套，係我中人圈套」。

稱廣告中小孩不是自己BB

被裕美爆不停游說王莉妮跟BB上契，行為奇怪。麥明詩表示與長輩的私人關係，不方便講太多，總之她們關係良好。問到是否已上契？她說：「已經回應了，私人關係同關於BB的私人事不回答。（裕美說若上契會影響她和林作關係？）其他人的想法我預計不到，只可以控制自己感受。（與王莉妮的關係會否小心點？）我與不同朋友都保持良好關係，別人的想法不會顧及太多，最重要是我與老公關係好。當日帶BB跟伯母見面，老公也在場。裕美是否攻擊我就不回應了。」她與老公之前不想孩子曝光，但早前「一家三口」拍廣告惹網民熱議，嘲笑她「終於不再遮遮掩掩」。麥明詩表示工作是必須的，但會盡量保護小朋友私隱，讓小朋友在無憂無慮下成長，因好與壞的批評都會影響小朋友的心理健康，「廣告中的小孩是小演員，不是我BB，我BB沒那麼大，網民誤會了」。她暫時不願意讓小朋友曝光，因心智未成熟，長大後則看他的意願。

讚老公「神隊友」願學習湊B

談到湊B，麥明詩表示較想像中好，能應付到，雖然辛苦，但帶來的喜悅都是值得的，慶幸有很好的支援團隊，包括「四大長老」爸爸、媽媽、老爺及奶奶，以及工人姐姐，大家同心協力照顧BB。她讚老公是「神隊友」，好幫得手又願意學習，上網看很多有關育兒片段，「我和老公經常諮詢媽咪意見，因媽咪在育兒方面有很多臨牀經驗，我們和工人姐姐有個群組，不時交流小朋友情况，會接納媽咪指點，暫時湊B很順利」。可有產後抑鬱？她表示整個過程是開心，「當中有辛苦會情緒波動，老公請假陪伴，故很快便康復過來，也被BB的笑容化解所有不開心。（老公是否出氣袋？）不是，他是我的支持和支援，我有很多懷疑，他給予我肯定」。

否認與馮盈盈反目「一切在心中」

有傳與馮盈盈反目，姊妹情不再？麥明詩稱不知為何有此傳聞，「由懷孕至分娩9個月，我好少出街，減少社交屬正常，相信大家會明白。我和盈盈、陸浩明已約好21日（明日）聚會，好朋友不需規定多久見面一次，最重要大家有溝通，一切在心中」。

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