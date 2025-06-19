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娛樂

【開箱】《超異能特攻》平凡人變英雄 劉亞仁戲分一刀不剪

【明報專訊】由《收屍人》劉亞仁、《娑婆訶：六指人女》李在仁、《壞媽媽》羅美蘭、《假面女郎》安宰弘、《漢江刑警》金希沅及《惡鬼》吳正世主演的韓片《超異能特攻》2021年開拍，原定2023年上映，因劉亞仁的吸毒醜聞，延至今年5月在韓國上映，香港今日開畫。《超》片存倉近4年終重見天日，全片動作場面豐富，情節搞笑有趣，更慶幸沒剪走劉亞仁的戲分。

移植器官後獲得超能力

《超異能特攻》由《Moving超異能族》及《屍殺列車》團隊製作，《陽光姊妹淘》姜炯哲編劇及執導，講述5名平凡陌路人分別從神秘人身上接受心、肝、眼角膜、肺及腎的器官移植，一夜間擁有超能力。他們相遇後組成「互助小組」，解決隊友生活難題及幫助有需要的人。接受了胰臟移植手術的邪教教主，想用異能操控世界，還想搶走5人身上的異能，互助小組於是合力對抗邪惡力量。

片中幾名主角接受器官移植後，獲得跟器官相關的超能力。少女琬書（李在仁飾）移植心臟後，心臟變強大，加上小時候曾習跆拳道，擁有超強力度與速度。移植肺部的宅男智星（安宰弘飾），獲得強大肺活量，一啖氣可將重物吹走。小販善女（羅美蘭飾）換腎後，只要牽着同伴的手，便可隨意轉移及擴張超能力。換肝的廠長若善（金希沅飾）則有治療別人傷口的能力。無業游民基東（劉亞仁飾）接受眼角膜移植後，只要彈一下手指便能操控附近任何電子產品。5人的超能力設定新穎且各有特色，其中基東的彈手指超能力，更讓人聯想到《復仇者聯盟》的「魁隆」。

《超異能特攻》題材不算新鮮，但片長119分鐘，笑料、特效及動作場面密密麻麻，沒喘氣或無聊時間。動作戲爽快是此片最大看點，其中一幕講述智星、善女和基東坐在小販車，琬書推着他們在街頭狂奔，逃避壞人追捕，如坐過山車一樣，小販車飛越長街小巷，過程緊張刺激。電影高潮是琬書與邪教教主（朴珍榮飾）的超能力者大戰，利用特效呈現二人飛簷走壁場面，效果媲美荷李活超級英雄片。此片音效亦出色，將搖滾、歐美流行曲及K-Pop融入戲中，令人耳目一新；又兼顧角色成長及親情故事，做到有笑有淚。

身手敏捷李在仁戲分最重

安宰弘、羅美蘭、金希沅均喜感十足；演跆拳道少女琬書的李在仁戲分最多，年僅21歲的她童星出身，曾參演《娑婆訶：六指人女》、《羽毛球少年團》及《未知的首爾》。李在仁身手敏捷，拍動作戲表現出色，與父親（吳正世飾）之間的故事亦感人。最有趣父親是跆拳道教練，琬書躲在他背後出招對付壞人，讓父親以為自己寶刀未老。

劉亞仁爆出吸毒醜聞，《超異能特攻》上映前，外界一直主張刪掉其戲分或易角重拍，但姜導演最終一刀不剪原裝上映。戲分雖然得以保留，但在韓國的電影預告及海報劉亞仁均「失蹤」，在香港卻重見天日。劉亞仁的戲分不多但相當搶鏡，描述他利用超能力賺大錢，瘋狂購買名牌，成為時尚達人，表現令人眼前一亮。他與安宰弘的鬥嘴戲也帶來笑位，精準演繹出角色自由奔放卻不懂事，但樂於輔助隊友，角色很適合他。

上映日期：6月19日

相關字詞﹕韓國電影 劉亞仁 超異能特攻 開箱

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