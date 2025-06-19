明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

湯告魯斯首奪奧斯卡 四度提名飲恨 獲榮譽獎表揚影壇成就

【明報專訊】《職業特工隊》湯告魯斯（Tom Cruise）從影超過40年，曾四度獲奧斯卡獎項提名，均與小金人擦身而過；主辦奧斯卡的美國影藝學院前日公布今年榮譽獎及人道精神獎的4名得主，湯告魯斯榜上有名，指他「對電影製作社群、戲劇體驗和特技團隊的投入，令人敬佩」。今年11月將可看到他首次拿下小金人的喜悅。

奧斯卡頒獎禮為了精簡流程，約10多年前開始，把部分榮譽獎提前到11月頒發，前日美國影藝學院公布11月州長頒獎禮將頒發榮譽奧斯卡給湯告魯斯、編舞家及電影監製黛比艾倫（Debbie Allen）、布景設計師雲湯瑪士（Wynn Thomas）；人道精神獎則會頒給鄉謠女歌手桃麗芭頓（Dolly Parton）。

據美國影藝學院資料，榮譽獎旨在表彰終身成就、對電影藝術與科學的卓越貢獻，或對學院服務方面的非凡成就。美國影藝學院院長楊燕子形容湯告魯斯「對我們電影製作社群、戲劇體驗和特技團隊的投入，令人敬佩」。下月將滿63歲的湯告魯斯出道超過40年，是荷李活史上最具票房號召力的巨星之一，拍過不少賣座作，包括《職業特工隊》系列、《壯志凌雲》、《未來報告》、《強戰世界》等。他相隔超過30年拍《壯》片續集《壯志凌雲：獨行俠》，2022年疫情期間上映卻大收14.95億美元，不但是他個人的最高票房紀錄，亦是2022年全球最賣座電影亞軍，僅負於《阿凡達：水之道》，他亦憑該片角逐奧斯卡最佳電影。

事實上，湯告魯斯曾努力想證明自己有演技，1990年以《生於七月四日》首度角逐奧斯卡最佳男主角獎，7年後憑《甜心先生》捲土重來再逐影帝，2000年則以《人生交叉剔》獲最佳男配角提名，可惜全部飲恨。近年湯告魯斯努力建立打仔形象，即使年過半百，不少危險動作鏡頭還是親身上陣。他演出《職業特工隊：最終清算》壓軸跳降傘動作戲，最近便打破健力士世界紀錄，官方確認他在南非德拉肯斯堡7500呎上空拍攝火燒跳降傘的驚險場面，一共重複16次，刷新史上最多紀錄。此外，湯告魯斯主演《烈探狙擊》至《職業特工隊：最終清算》連續11部電影票房收逾1億美元（約7.8億港元），亦令他成為另一健力士紀錄保持者。

桃麗芭頓獲頒人道精神獎

榮譽奧斯卡其餘得獎者在影壇亦各有成就，黛比艾倫先後7次為奧斯卡頒獎禮編舞，監製電影《斷鎖怒潮》，並演出過《我要高飛》及《大時代》等電影。雲湯瑪士是非裔布景設計師的先鋒，跟《不作虧心事》導演史派克李（Spike Lee）合作無間，亦為《有你終生美麗》等金像電影負責布景設計。獲頒人道精神獎的桃麗芭頓，不但是著名鄉謠歌手，亦兩度提名奧斯卡最佳原創歌曲；1988年成立慈善基金，致力於家鄉東田納西州的教育工作，並推廣識字計劃，自1995年起在全球發送超過2.85 億本書籍。

相關字詞﹕終身成就獎 桃麗芭頓 奧斯卡 榮譽奧斯卡 湯告魯斯

上 / 下一篇新聞