歐鎮灝感謝陳詠燊提點 許寶恆讚吳啟洋演出精彩

歐鎮灝認初入行態度欠佳

歐鎮灝最近忙為主演電影《不赦之罪》謝票，最高紀錄一日跑10場，見到場場爆滿很開心。說到《不赦之罪》編劇顧問陳詠燊日前在社交平台發文，回想當年任《全民造星II》初選評判，對參賽的歐鎮灝印象非常差，不過相隔6年，發現對方最大轉變是從不尊重到持最大敬意開工。歐鎮灝表示看完陳詠燊的發文有反思，「多謝佢一直睇住我成長，由黃毛小子開始到現在認真看待工作，好榮幸他撰文寫我」。歐鎮灝認為當年陳詠燊討厭他很正常，因他重看當年參賽片段也討厭自己，「當時不懂什麼叫尊重，入行後多了經驗，以及觀察很多前輩，發現做好一個表演，台下要付出很大努力」。

歐鎮灝表示今晚去看音樂劇《三．八》捧隊友吳啟洋（Phoebus）。問許寶恆有否看緋聞男友吳啟洋演出？她大方表示日前已跟葛綽瑤結伴欣賞，讚吳啟洋演出精彩，故事好感人，聽到身邊觀眾拿紙巾拭淚的聲音。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com