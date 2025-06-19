明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

歐鎮灝感謝陳詠燊提點 許寶恆讚吳啟洋演出精彩

歐鎮灝感恩獲陳詠燊見證成長︰他當年討厭我也正常

【明報專訊】P1X3L成員歐鎮灝（George）和許寶恆（Alice）昨日出席電訊活動，歐鎮灝透露計劃年底與父母、妹妹去日本旅行，全程費用是否由他負責？歐鎮灝表示希望，否認因掙很多錢，是難得一家人夾到時間一齊去旅行，「近年忙於工作，有幾年沒全家去旅行，好期待」。

歐鎮灝認初入行態度欠佳

歐鎮灝最近忙為主演電影《不赦之罪》謝票，最高紀錄一日跑10場，見到場場爆滿很開心。說到《不赦之罪》編劇顧問陳詠燊日前在社交平台發文，回想當年任《全民造星II》初選評判，對參賽的歐鎮灝印象非常差，不過相隔6年，發現對方最大轉變是從不尊重到持最大敬意開工。歐鎮灝表示看完陳詠燊的發文有反思，「多謝佢一直睇住我成長，由黃毛小子開始到現在認真看待工作，好榮幸他撰文寫我」。歐鎮灝認為當年陳詠燊討厭他很正常，因他重看當年參賽片段也討厭自己，「當時不懂什麼叫尊重，入行後多了經驗，以及觀察很多前輩，發現做好一個表演，台下要付出很大努力」。

歐鎮灝表示今晚去看音樂劇《三．八》捧隊友吳啟洋（Phoebus）。問許寶恆有否看緋聞男友吳啟洋演出？她大方表示日前已跟葛綽瑤結伴欣賞，讚吳啟洋演出精彩，故事好感人，聽到身邊觀眾拿紙巾拭淚的聲音。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com

上 / 下一篇新聞