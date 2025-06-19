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娛樂

譚耀文八卦方媛第三胎性別 郭富城賣關子笑稱不知道

【明報專訊】譚耀文主演電影《拼命三郎》前晚首映禮，好友郭富城捧場，他即上前送抱，並雙手握拳半跪以示謝意，又恭喜對方第三度當爸爸。譚耀文好奇想知郭富城太太方媛懷第三胎的性別，郭富城續賣關子表示不知道。譚耀文相隔多年再當男主角，期望票房成績好，承諾過千萬騷腹肌答謝觀眾。鄭浩南早前被拍到跟女伴同行，澄清對方是同事，直認離婚後有陰影，未想闖情關。

記者：鍾一虹

譚耀文前晚伙鄭浩南、林家熙（Locker）、應智越出席電影《拼命三郎》首映禮，郭富城、周家怡、陳煒、張建聲、栢天男、湯盈盈和梁靖琪等捧場。譚耀文表示很開心有份演出的兩套戲接連上映，《拼命三郎》相隔多年再做男主角，非常難得，另一部是跟郭富城合演的《無名指》，故首映禮特別邀請對方分享喜悅。

郭富城日前承認太太方媛懷第三胎，譚耀文有留意消息，更好奇問：「城城 （郭富城）第三胎生仔定女？」傳媒表示不知道，提議他代為求證，他笑說：「好，我索吓先。」不過他見到郭富城卻不好意思問，傳媒代轉告，郭富城俏皮攤開雙手笑笑口說：「我都唔知喎！」譚耀文聽答案後哈哈大笑，恭喜郭富城再添家庭成員。

鄭浩南以全白色西裝現身，真空上陣騷胸肌搶鏡，他笑說：「這套衫一直冇機會著，今次大派用場，現在巿道不好，我慳錢，冇裇衫著。」早前他在港被影到跟女伴同行，鄭浩南澄清對方只是公司同事 ，強調不會跟女同事發展感情，現在沒有拍拖，承認之前婚姻失敗留陰影，未準備好再闖情關，「受過傷，未復元，我驚，現在集中精神拍戲，好好湊大小朋友。本來傾緊一部電影，但時間配合不到，我要回加拿大照顧父母，他們年紀大」。

鄭浩南避吻 推開女粉絲

鄭浩南早前到內地登台，數十觀眾衝上台爭相求合照，其間被女粉絲索吻，又有男粉絲熊抱他。鄭浩南稱經常遇見這些情况，覺得充滿危機，「記得幾年前，任達華出席商演腹部被人刺一刀，因不知道現場有冇瘋子 ，所以這次去西安出席朋友大型酒吧活動，大會安排20個保安保護我，但有50名熱情粉絲衝上台」。

被女粉絲親吻好艷福？鄭浩南說：「我當時推開她們，絕對冇蝕底，力保清白，那幾個姐姐個樣不是好靚，就算靚都不好，不合衛生，我經歷很多，睇一件事不會睇表面，我份工拋頭露面，好陰公」。

譚耀文和林家熙戲中演父子，日前父親節一起宣傳《拼命三郎》，林家熙自掏腰包買一條牛仔褲送給「爸爸」。譚耀文讚「唉吔仔」體貼，又開出承諾，「若票房過千萬，我除衫騷腹肌，趁最近兩星期操定肌」。林家熙則承諾票房過500萬，在社交平台貼之前操肌的照片。

林家熙Marf輪流當對方助手

林家熙早前被發現與女友邱彥筒（Marf）行市集時，幫對方做「助手」收禮物，林家熙甜笑說：「我們講心不講金，有時輪流做助手，我踢波時，她會幫我拍片，好細心。」二人拍拖兩年多，林家熙表示未有結婚計劃，「大家都正值輝煌時候，先努力工作」。譚耀文語重心長勸「兒子」不要太早結婚，因當爸爸很辛苦，應該先建立好事業和經濟基礎。Marf剛度過23歲生日，林家熙透露送了生日卡和印有貓圖片的蛋糕給女友，對方非常開心。

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