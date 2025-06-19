鄭中基稱8000元贍養費與事實嚴重不符 鄭東漢爆被傳召出庭 月付6位數字以上

鄭中基首認辦離婚手續

鄭中基昨日發聲明承認正辦理離婚手續，表示︰「親愛的傳媒朋友們，感謝大家一直以來對我們的關心和支持，基於最近實在太多流言蜚語及有關孩子和財政安排上的失實報道出現（包括所謂『港幣8000元贍養費』等與事實嚴重不符），嚴重影響我、孩子們及家人，在此想跟大家說一句：對的，我們正在辦理離婚手續。願能保護我們的孩子們和家人，亦避免過多佔用公共資源，經商量過後我特此作出以上聲明，亦基於事件已進入司法程序，不便對此事再作出任何回應。此聲明內容已獲余思敏小姐同意及接受。再次感謝大家的關心與理解。」

鄭東漢被拖落水感無奈

鄭東漢接受傳媒訪問表示前日不是陪兒子到法庭，是被傳召出庭，好多事不能講得太詳細。問到出庭是否跟錢銀或資產有關？他說不能講，之前曾說是兒子跟新抱兩人的事，現在被拖落水感無奈。至於鄭中基發聲明指傳聞月付8000元贍養費與事實嚴重不符，他說真的不是8000元，其實月付6位數字以上，還有其他費用，詳情不能講，全部由鄭中基處理，都幾大負擔。

娛樂組