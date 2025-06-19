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娛樂

何啟華為供樓甩「大花筒」性格 柯煒林謝前輩陳淑儀協助開竅

何啟華曾陷入演戲迷惘期 柯煒林與前輩合演獲益良多

【明報專訊】ERROR成員何啟華與柯煒林合演ViuTV劇《光明大押》，二人均在謝君豪身上獲益良多。何啟華自言電影《毒舌大狀》後，曾有段時間感迷惘，覺得演喜劇好難，自爆跟《光明大押》導演在角色設定上有分歧，令他倍感壓力。除工作壓力，何啟華早前助哥哥置業，承認有經濟壓力，為供樓一改「大花筒」性格，強調為家人義無反顧。柯煒林開心劇中與多名前輩合作，感謝陳淑儀協助，讓他領悟演戲道理。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

何啟華繼電影《焚城》後，於《光明大押》再與謝君豪（豪哥）合作，開工前為角色做功課，但與導演關信輝的設定有出入，一度感迷惘，不懂如何在演員和導演的要求之間取平衡，向演出經驗豐富的謝君豪請教，得到的答案是靠自己，「豪哥好chill跟我講『你做啦，做就得！』明白演員最終應該跟導演的要求去表達，當不知如何找自己定位時，唯有繼續拍落去，之後一直拍，狀態愈來愈好就捉得實那份感覺」。何啟華稱導演可能看過他以往的作品，定義他是有某種特質的演員，認為角色「小海」性格帶喜感，大感壓力，「有時不知如何定義喜感，於是盡力去演，交由導演處理」。

何啟華節衣縮食變「慳家」

形象搞笑的何啟華自爆拍完《毒舌大狀》後，一度陷入迷惘，好難捉摸如何令觀眾覺得講廢話也好笑，增添不少壓力，「演感情戲更加要求情緒起伏，需要花很大能量，令演員非常疲累，所以搞笑戲與感情戲對我來說各有難度」。入行後，他明白積穀防饑的重要，早前置業後，餐廳生意無奈結業，承認受大環境影響，生活和經濟面對一定壓力，當日簽字買樓，開始為供樓焦慮，不過為了家人義無反顧，「為了阿哥一家大小，我一定撐！以前買小食，用100元買碗仔翅和燒賣，現在會計買30元可慳70元，開始從小數計起。以前搭的士，現在搭港鐵，又可慳一些，再減少買東西，於網上放入購物籃便當買了」。

生意失敗因不切實際過於理想

何啟華曾熱愛追捧名牌和名表，認為現時市道不宜亂花錢，笑言買名表要等配額，與遇到好角色一樣講緣分。至於做老闆搞生意，何啟華直認被嚇怕，自嘲不是天生的生意人，「不止香港，全世界都變幻無常。如果將來有人再叫我做生意，絕對會考慮清楚。今次其中一個最失敗原因是過於理想，好想個牌子可以做到流芳百世，養到一班有共同口味的人，卻忽略做生意最重要目標是賺錢。應該講實際先講理想，我調轉，結果捱了兩年，蝕得太多，最終頂不住」。

柯煒林未被謝君豪氣場震懾

柯煒林劇中飾演謝君豪年輕版「林定堅」，演當舖「揸fit人」，接劇本後為角色做功課，閱讀有關當舖歷史書籍，又從網上蒐集資料。他與謝君豪演同一角色，同場對手戲不多，面對出名好戲的「劇帝」謝君豪，難忘兩人一場對望戲，慶幸未被前輩的氣場震懾，反而有相輔相成的感覺，「當時只想着25年後的自己，豪哥對眼好懂得將情緒表達出來，毋須想太多，放心去演。事先大家沒刻意對戲，做演員最正一刻，是由叫『action』到『cut』，與對手的真心交流，過程好滿足」。

一日多場戲 曾擔心演不好

柯煒林開心能與劇中多名前輩合作，大讚他們戲外沒架子打成一片，一入戲迅即表現專業，當中特別感激飾演當舖店主的陳淑儀協助，讓他領悟演戲道理，「當時導演只贈我3個字『我信你』就叫我埋位。幸對手是劇場大前輩陳淑儀，那場戲他沒有說太多，卻用眼神交流溫柔演繹角色，連帶我也好自然去演，終順利完成。有時事前毋須思考過多，相信熟讀劇本做足功課，臨場可放開去演」。他稱由於同一日內拍多場不同戲分，包括全家開心食飯，真摯感人流淚戲，在緊逼時間內完成，他沒足夠時間整理又喜又悲的情緒起伏，自言好疲累，一度擔心演不好。

聽吳鎮宇一席話 茅塞頓開

喜歡演戲的柯煒林難得遇到好劇本，加上與導演意見合拍，很享受拍攝過程，透露《光明大押》有幾場戲很令人感動，「以前以為拍感人戲，一定要流出眼淚才收貨。後來聽前輩吳鎮宇的見解『想令觀眾喊未必等於演員都要喊』，令我茅塞頓開，始知從前錯了方向，有時欲哭無淚反而更傷感，因此逐漸掌握到方向，喊到便喊，不會強迫自己造成壓力」。

柯煒林表示做演員有時愈演得多愈不識演戲，「覺得應該捉住感覺，而不是增加個人焦慮。每次演出都不能帶着曾經的成功或成就感放落另一套戲，應該次次都清零，當重新開始」。

何啟華/髮型：Harris Lai@CHIC PRIVATE i SALON

化妝：Cori Wong @Annie G. Chan Makeup Centre

柯煒林/髮型：Oscar Ngan

化妝：Tammy Au

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