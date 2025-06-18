【開箱】《回音谷》 毒女情緒勒索 母機智脫困

為女善後

《回音谷》講述Kate（茱莉安摩亞飾）經營牧場，訓練馬匹又教授騎術，但痛失同性伴侶後，苦苦營運，並向任職律師的前夫Richard（佳奧麥拉倫飾）借錢；後者聲言不會再投資在牧場，儘管借錢給她，仍忍不住責怪Kate把錢都給了毒癮甚深的女兒Claire（薛妮史維尼飾）。Claire突然回到牧場，其男友Ryan（艾文當奴雲飾）隨後出現，兩人爭吵後離開。

當Claire再次回到牧場，一名暴戾的毒販Jackie（當奴基臣飾）到來，稱Claire把他的毒品丟進河中，讓他蒙受損失並索賠，見對方毆打Claire，Kate出手阻止，威脅要報警。幾天後Claire回家，衣服有血漬，而且顯得歇斯底里，稱與Ryan爭執推撞，他頭撞向石頭並死亡。Kate在Claire的座駕發現一具被包裹好的屍體，承諾為其處理，隨後把屍體丟盡湖裏。Kate又向Jackie償還Claire所欠下的「債務」，Claire其後不知所終，Kate從電話定位追蹤到她的位置，抵達後發現原來Ryan未死，兩人更極速離開逃避Kate。可是Jackie再次上門，稱Kate早前處理的屍體，實為當地一名染毒青年Greg，因濫用芬太尼喪命，Jackie威嚇她必須燒毁牧場的穀倉以騙取保險金，再把錢給他，否則會揭露棄屍一事，Jackie並會暫時留在農場，冒充工人，直至Kate完成任務為止。

《回音谷》由《異遇》米高皮亞斯（Michael Pearce）執導，《球轉人生》畢恩高士比（Brad Ingelsby）編劇，《帝國驕雄》烈尼史葛（Ridley Scott）監製。除了茱莉安摩亞和薛妮史維尼分飾母女之外，還有《美帝崩裂》艾文當奴雲（Edmund Donovan）、《星球大戰：原力覺醒》當奴基臣（Domhnall Gleeson）、《藍色夜合花》佳奧麥拉倫（Kyle MacLachlan）及《刑警雙雄：夜之國》 費安娜梳爾（Fiona Shaw）主演。

編導反毒

此片節奏較慢，經常沉浸在Kate的喪偶之痛；Claire失驚無神回家，狀甚委靡，母親也不問原因，只全力愛護；明知道女兒沉淪毒海，無盡謊言，每次她闖禍，依然盡力善後，到捲入命案才「醒覺」。Kate得友人Jessie（費安娜梳爾飾）協助，順水推舟把棄屍兇案嫁禍Jackie，擺平事件。電影最後一個鏡頭蠻有意思，講述事過境遷的晚上Claire又回到家中，此時Kate看到女兒站在門外，兩人互相凝視，電影以開放結局告終。反而令人好奇Kate會汲取教訓，知道女兒無可救藥，還是相信對方洗心革面，再次開門？片中把Claire描繪成經常向母親金錢及情緒勒索，不負責任又大話連篇，編導無疑對吸毒者毫無好感。對販毒者更是大懲戒，設局送監，又把強效止痛藥芬太尼定為致命「兇器」，可見此片倡「企硬，take嘢衰硬」。

演慈母的茱莉安摩亞從頭帶到尾，薛妮史維尼戲分稍遜，但近乎素顏演頹廢吸毒者，入型入格，也一改她過往的美艷形象。事實上，她近3年平均每年有3部作品面世，去年先後有《蜘蛛夫人》、《魔胎》和沒在港公映的《Eden》。她已拍竣《凸務Madam》保羅菲（Paul Feig）執導的《The Housemaid》，講述女拳擊手Christy Martin的未命名傳記片，亦正排隊上映。另外，她的成名作之一《毒癮女孩》第3季已開鏡，加上朱浩偉執導改編電玩遊戲的《Split Fiction》，以及她扮演《迷魂記》金露華（Kim Novak）的《Scandalous!》，講述與Sammy Davis Jr.當年的禁忌之戀，薛妮可說有排忙，亦證明她在荷李活如何炙手可熱。