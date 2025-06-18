明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

【開箱】《回音谷》 毒女情緒勒索 母機智脫困

【明報專訊】《白蓮會》薛妮史維尼（Sydney Sweeney）自從《真的狠愛你》爆紅後十分多產，幾乎每年3片上映，還未計算劇集，今年便以本月13日在影視串流平台Apple TV+上架的《回音谷》（Echo Valley）打頭陣，並伙拍金像影后茱莉安摩亞（Julianne Moore）扮演母女，講述染上毒癮的女兒經常要母親為她的麻煩事善後，苛索金錢之外，還捲入命案之中。

為女善後

《回音谷》講述Kate（茱莉安摩亞飾）經營牧場，訓練馬匹又教授騎術，但痛失同性伴侶後，苦苦營運，並向任職律師的前夫Richard（佳奧麥拉倫飾）借錢；後者聲言不會再投資在牧場，儘管借錢給她，仍忍不住責怪Kate把錢都給了毒癮甚深的女兒Claire（薛妮史維尼飾）。Claire突然回到牧場，其男友Ryan（艾文當奴雲飾）隨後出現，兩人爭吵後離開。

當Claire再次回到牧場，一名暴戾的毒販Jackie（當奴基臣飾）到來，稱Claire把他的毒品丟進河中，讓他蒙受損失並索賠，見對方毆打Claire，Kate出手阻止，威脅要報警。幾天後Claire回家，衣服有血漬，而且顯得歇斯底里，稱與Ryan爭執推撞，他頭撞向石頭並死亡。Kate在Claire的座駕發現一具被包裹好的屍體，承諾為其處理，隨後把屍體丟盡湖裏。Kate又向Jackie償還Claire所欠下的「債務」，Claire其後不知所終，Kate從電話定位追蹤到她的位置，抵達後發現原來Ryan未死，兩人更極速離開逃避Kate。可是Jackie再次上門，稱Kate早前處理的屍體，實為當地一名染毒青年Greg，因濫用芬太尼喪命，Jackie威嚇她必須燒毁牧場的穀倉以騙取保險金，再把錢給他，否則會揭露棄屍一事，Jackie並會暫時留在農場，冒充工人，直至Kate完成任務為止。

《回音谷》由《異遇》米高皮亞斯（Michael Pearce）執導，《球轉人生》畢恩高士比（Brad Ingelsby）編劇，《帝國驕雄》烈尼史葛（Ridley Scott）監製。除了茱莉安摩亞和薛妮史維尼分飾母女之外，還有《美帝崩裂》艾文當奴雲（Edmund Donovan）、《星球大戰：原力覺醒》當奴基臣（Domhnall Gleeson）、《藍色夜合花》佳奧麥拉倫（Kyle MacLachlan）及《刑警雙雄：夜之國》 費安娜梳爾（Fiona Shaw）主演。

編導反毒

此片節奏較慢，經常沉浸在Kate的喪偶之痛；Claire失驚無神回家，狀甚委靡，母親也不問原因，只全力愛護；明知道女兒沉淪毒海，無盡謊言，每次她闖禍，依然盡力善後，到捲入命案才「醒覺」。Kate得友人Jessie（費安娜梳爾飾）協助，順水推舟把棄屍兇案嫁禍Jackie，擺平事件。電影最後一個鏡頭蠻有意思，講述事過境遷的晚上Claire又回到家中，此時Kate看到女兒站在門外，兩人互相凝視，電影以開放結局告終。反而令人好奇Kate會汲取教訓，知道女兒無可救藥，還是相信對方洗心革面，再次開門？片中把Claire描繪成經常向母親金錢及情緒勒索，不負責任又大話連篇，編導無疑對吸毒者毫無好感。對販毒者更是大懲戒，設局送監，又把強效止痛藥芬太尼定為致命「兇器」，可見此片倡「企硬，take嘢衰硬」。

演慈母的茱莉安摩亞從頭帶到尾，薛妮史維尼戲分稍遜，但近乎素顏演頹廢吸毒者，入型入格，也一改她過往的美艷形象。事實上，她近3年平均每年有3部作品面世，去年先後有《蜘蛛夫人》、《魔胎》和沒在港公映的《Eden》。她已拍竣《凸務Madam》保羅菲（Paul Feig）執導的《The Housemaid》，講述女拳擊手Christy Martin的未命名傳記片，亦正排隊上映。另外，她的成名作之一《毒癮女孩》第3季已開鏡，加上朱浩偉執導改編電玩遊戲的《Split Fiction》，以及她扮演《迷魂記》金露華（Kim Novak）的《Scandalous!》，講述與Sammy Davis Jr.當年的禁忌之戀，薛妮可說有排忙，亦證明她在荷李活如何炙手可熱。

相關字詞﹕影視串流平台Apple TV+ 開箱 茱莉安摩亞 薛妮史維尼 回音谷

上 / 下一篇新聞