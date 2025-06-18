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娛樂

綾野剛自認《大逃殺》粉絲 合拍柴咲幸感興奮

【明報專訊】《殺手阿一》三池崇史執導新片《揑造〜被稱為殺人教師的男人》，由《幽遊白書》綾野剛、《神探伽利略》柴咲幸與前KAT-TUN成員龜梨和也合演，本月27日在日本開畫，前晚在東京首映，吸引逾千影迷到場，加上同片拍檔木村文乃、小林薰及北村一輝等亮相紅地氈，現場氣氛熱鬧。

新片改編自日本作家福田Masumi的報道文學《揑造〜福岡殺人教師事件之真相》，故事講述2003年日本首宗老師體罰學生的案件，綾野剛飾演教師，被指長期虐待一名小學生，學生母親（柴咲幸飾）提出民事訴訟，加上周刊記者（龜梨和也飾）推波助瀾，引起社會關注，代表學生一方動員550人的龐大律師團，要求教師認罪並作出巨額賠償，隨着庭上證據曝光，案情出現驚人逆轉，令日本國民反思家長、傳媒、教育及司法制度等各個層面的複雜問題。

綾野剛自言是柴咲幸舊作《大逃殺》的忠實粉絲，能夠跟她首次合作拍戲，感覺就似夢想成真一樣興奮；龜梨和也自稱為了配合角色設定，刻意把頭髮染成淺棕色，又在片場狂吃「垃圾食物」，營造不健康的生活形態。現年12歲的童星三浦綺羅飾演柴咲幸兒子，被問到「如果現實中的媽媽跟柴咲幸一樣會如何」，他笑言：「我會非常害怕。」證明她的演技非常逼真。

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